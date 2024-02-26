«Сам себя отменил!»: Киркоров выступил на «Золотом граммофоне» и вернулся на ТВ

Киркоров рассказал, что много размышлял о последних событиях, которые ударили по его репутации. По его словам, он отдыхал, больше думал, читал и «разговаривал сам с собой».

«Мне было интересно по душам поговорить с самим собой, потому что обычно это все какие-то диалоги… А вот с самим собой очень редко удавалось в последнее время, потому что эта гонка, она, конечно, меня очень истощила. Гастроли, концерты, съемки. Нужно было взять тайм-аут для того, чтобы перезагрузиться, разгрузиться», – объяснил Киркоров.

Кроме того, народный артист России пообещал поклонникам сюрпризы и упомянул уже известную многим фразу, сказанную после «голой вечеринки».

«Я буду всегда удивлять, и я это делаю и буду делать. Но просто нужно было немножко подумать о той форме, которую хотелось бы сегодня донести до моего зрителя. И я ее придумал. Иногда не в ту дверь войдешь, в другую зайдешь… Главное, чтобы двери и окна открывались, а не закрывались», – сказал он.

ПОЕЗДКА НА ДОНБАСС

В эфире шоу «Маска» на телеканале НТВ Филипп Киркоров рассказал о недавней поездке в Донбасс. Своей историей председатель жюри поделился после выступления одной из масок – Бабочки.

«Я встретился там с одним парнем, который в самом расцвете сил и молодости своей остался без ног. И я ему сказал, что жизнь продолжается, привел в пример легендарного фигуриста Романа Костомарова. Я надеюсь, что этот парень в ближайшее время получит протезы и встанет на ноги, заживет полноценной жизнью. Во всяком случае, я сделаю для этого все возможное», – сказал Киркоров.

Народный артист отметил, что в конце этой встречи молодой человек снял со своей руки перстень и подарил его ему. По словам Киркорова, он пообещал всегда носить перстень на руке.