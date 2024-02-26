«Сам себя отменил!»: Киркоров выступил на «Золотом граммофоне» и вернулся на ТВ
На премии «Золотой граммофон» Киркоров рассказал, что делал во время двухмесячного перерыва после «голой вечеринки», а в ходе шоу «Маска» артист поделился историей с поездки в ДНР.
Певец Филипп Киркоров выступил на «Золотом граммофоне» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 25 февраля, исполнив посвященную Северной столице песню. И это – несмотря на то, что Киркорова ранее удалили с афиш мероприятия на фоне скандала с его участием в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.
Киркоров провел церемонию вместе с Еленой Север и Николаем Басковым, а журналистам сказал, что это не его «отменили», а он «сам себя отменил», просто «устав от самого себя».
«Кто-то отменял Киркорова. Я сам себя отменил! Потому что я устал от самого себя. Таким, каким я был в последнее время. Мне стало скучно с самим собой, а если мне стало скучно с самим собой, то признаю, что и публике стало скучно, да?», – сказал он.
Киркоров рассказал, что много размышлял о последних событиях, которые ударили по его репутации. По его словам, он отдыхал, больше думал, читал и «разговаривал сам с собой».
«Мне было интересно по душам поговорить с самим собой, потому что обычно это все какие-то диалоги… А вот с самим собой очень редко удавалось в последнее время, потому что эта гонка, она, конечно, меня очень истощила. Гастроли, концерты, съемки. Нужно было взять тайм-аут для того, чтобы перезагрузиться, разгрузиться», – объяснил Киркоров.
Кроме того, народный артист России пообещал поклонникам сюрпризы и упомянул уже известную многим фразу, сказанную после «голой вечеринки».
«Я буду всегда удивлять, и я это делаю и буду делать. Но просто нужно было немножко подумать о той форме, которую хотелось бы сегодня донести до моего зрителя. И я ее придумал. Иногда не в ту дверь войдешь, в другую зайдешь… Главное, чтобы двери и окна открывались, а не закрывались», – сказал он.
ПОЕЗДКА НА ДОНБАСС
В эфире шоу «Маска» на телеканале НТВ Филипп Киркоров рассказал о недавней поездке в Донбасс. Своей историей председатель жюри поделился после выступления одной из масок – Бабочки.
«Я встретился там с одним парнем, который в самом расцвете сил и молодости своей остался без ног. И я ему сказал, что жизнь продолжается, привел в пример легендарного фигуриста Романа Костомарова. Я надеюсь, что этот парень в ближайшее время получит протезы и встанет на ноги, заживет полноценной жизнью. Во всяком случае, я сделаю для этого все возможное», – сказал Киркоров.
Народный артист отметил, что в конце этой встречи молодой человек снял со своей руки перстень и подарил его ему. По словам Киркорова, он пообещал всегда носить перстень на руке.
«Он говорит: «Филипп Бедросович, вот я хочу вам подарить то, что сделал мой отец». Это орел, очень красивый перстень. Он сказал, что хочет, чтобы у меня осталась эта память», – добавил Киркоров.
Так, в середине февраля Филипп Киркоров побывал в одном из детских центров и в больнице в ДНР. Там он выступил с импровизированным концертом и пообщался с военными, которые восстанавливаются после ранений. Народный артист в ходе выступления перед военнослужащими в больнице Горловки заявил, что оплатит трем раненым бойцам протезы.
ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ КИРКОРОВА И ИВЛЕЕВОЙ
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее осудил поездку Филиппа Киркорова в зону проведения спецоперации на Украине. В середине февраля он заявлял, что Киркоров не сможет вернуть себе работу, спев пару песен и «подарив умные колонки и power bank».
«Человека убрали из всех эфиров, вырезали из всех фильмов, сделали это заслуженно. Киркоров, если Вы правда считаете, что сможете вернуть себе работу, спев пару песен и подарив умные колонки и power bank, то Вы совсем сбились с пути. Возможно, некоторым жителям это по душе, они еще помнят Вас по голубым огонькам, но наши бойцы навсегда запомнят Вас по кадрам, где Вы топтались на кресте и зашли не в ту дверь», – говорил Бородин.
При этом в пресс-центре НСН Бородин обругал Киркорова и назвал его представителем ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).
«Киркоров – конкретный ЛГБТшник, он пропагандирует ЛГБТ в нашей стране, сеет здесь западную культуру. Пусть поменяет пол, тогда к нему будет какое-то уважение! Что это такое?!», – возмутился собеседник НСН.
Также он заявлял, что Киркоров дискредитировал звание Народного артиста России.
При этом Виталий Бородин 22 февраля сообщал, что организатор скандальной «голой вечеринки» Анастасия Ивлеева планирует посетить Донбасс в ближайшее время.
«Звонили с Донбасса, рассказывали о том, что Ивлеева собирается приехать. Артисты едут туда при помощи предпринимателей, везут гумпомощь. Все говорят, что они это делают якобы по собственному желанию и из чистых помыслов, но мы с вами взрослые и в сказки не верим. Понятное дело, что все эти поездки – спланированный сценарий с расписанной дорожной картой. Ивлеева там не нужна!», – говорил собеседник НСН.
«Голая вечеринка» прошла в декабре 2023 года и вызвала широкий общественный резонанс. Мероприятия знаменитостей, поучаствовавших в ней, начали отменять. Столичные суды регистрируют многомиллиардные иски к Ивлеевой от «морально пострадавших» граждан России.
Многие из присутствовавших на мероприятии записали видео с извинениями, а теперь стали регулярно наведываться на новые территории РФ с гумпомощью и концертами. Сама Ивлеева на сегодняшний день соцсети практически не ведет, передает «Радиоточка НСН».
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