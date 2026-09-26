Самойлова призналась, что должна была развестись с Джиганом еще в 2020 году

В тот момент блогерша вернулась из США с младенцем и чувствовала себя эмоционально опустошённой. Окружение — в том числе муж и близкие — настоятельно советовали сохранить семью, а у самой Оксаны не хватило ресурса, чтобы противостоять этому давлению. Несмотря на зреющее желание уйти, она всё же дала Джигану ещё один шанс.

Одной из финальных попыток спасти брак стало участие в семейном реалити‑шоу. К проекту готовились почти два года: контракт заключили ещё зимой, рассчитывая начать съёмки в феврале или марте. Но старт перенесли на лето — к тому времени Оксана уже твёрдо решила расстаться с мужем.

Отказаться от участия в шоу было невозможно: съёмочная команда готовилась полгода, а участникам уже выплатили гонорары. Поэтому создатели приняли решение снимать реальную картину событий. При этом Джиган не был в курсе, что развод войдёт в сюжет проекта.

Самойлова отметила, что для бывшего мужа сам факт расставания не стал сюрпризом: они много раз обсуждали это тет‑а‑тет, без камер — она почти каждый день говорила ему, что не видит возможности продолжать отношения.

Ранее доктор юридических наук Людмила Айвар сказала НСН, что скандал вокруг Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) может быть частью спланированной акции против него, а неподтвержденная информация о стрельбе не является основанием для ограничения родительских прав.

