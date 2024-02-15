Киркоров возглавил жюри пятого сезона шоу «Маска»

Народный артист РФ Филипп Киркоров возглавил жюри пятого сезона «Маски», сообщает РИА Новости со ссылкой на создателей проекта.

Филипп Киркоров опубликовал фотографию из дворца культуры в Горловке

По их словам, также угадывать известных личностей, скрывающихся под ростовыми костюмами, будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

«Юбилей – это праздник. А там, где «Маска», где этот замечательный проект, где эти потрясающие артисты, которые ... удивляют, восхищают, радуют нас – там тоже праздник», – заявил сам певец.

Ранее Киркоров выступил в городской больнице в городе Горловка перед пациентами и сотрудниками, а также передал им подарки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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