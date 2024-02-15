Киркоров возглавил жюри пятого сезона шоу «Маска»

По их словам, также угадывать известных личностей, скрывающихся под ростовыми костюмами, будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

«Юбилей – это праздник. А там, где «Маска», где этот замечательный проект, где эти потрясающие артисты, которые ... удивляют, восхищают, радуют нас – там тоже праздник», – заявил сам певец.

Ранее Киркоров выступил в городской больнице в городе Горловка перед пациентами и сотрудниками, а также передал им подарки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

