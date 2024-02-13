«Зона СВО - не постирочная»: Бородин заявил, что Киркорову не вернут работу

Ранее СМИ сообщили, что Киркоров выступил в больнице в городе Горловка. Телеканал RT опубликовал в своем Telegram видео с артистом. На кадрах Киркоров исполняет свой хит «Снег».

«Узнал, что Киркоров приехал в один из городов ДНР. Мы знаем, зачем он это делает. Человека убрали из всех эфиров, вырезали из всех фильмов, сделали это заслуженно. Киркоров, если Вы правда считаете, что сможете вернуть себе работу, спев пару песен и подарив умные колонки и power bank, то Вы совсем сбились с пути. Возможно, некоторым жителям это по душе, они еще помнят Вас по голубым огонькам, но наши бойцы навсегда запомнят Вас по кадрам, где Вы топтались на кресте и зашли не в ту дверь. По поводу подарить сигарет, которых нет в свободной продаже: Вы уж совсем погорячились, друг мой. Напоминаю, Филипп, зона СВО - это не постирочная, чтобы себя обелить», - заявил Бородин.

Филипп Киркоров в декабре оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певца раскритиковали за появление на мероприятии, ряд концертов и эфиров с его участием были отменены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

