Армия России поразила логистический центр ВСУ в Одессе

Российские военные нанесли удар по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе, сообщило Минобороны.

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Этот объект служил площадкой для складирования и дальнейшей отправки товаров военного назначения, поставлявшихся на Украину из‑за рубежа, в том числе для нужд ВСУ.

В публикации подчёркивается, что ВС РФ продолжают атаковать ключевые узлы инфраструктуры — в частности, портовые объекты, логистические центры и морские суда, которые используются в интересах украинских вооружённых сил.

Как уточнили в ведомстве, атака на «Эпицентр» была проведена днём с задействованием беспилотных летательных аппаратов.

Также Минобороны сообщило о поражении в одесском порту сухогруза, который перевозил грузы для ВСУ.

Ранее в МО РФ сообщили, что ВС РФ взяли под контроль сразу три населенных пункта в зоне СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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