Сенатор Гибатдинов назвал «дешевой показухой» возможный визит Ивлеевой в ДНР

По его словам, представители шоу-бизнеса, принимавшие участие в «голой» вечеринке, создают лишь «иллюзию неравнодушия», посещая зону проведения спецоперации на Украине.

«Если раньше черный пиар работал, то сейчас на этом больше не вытянуть. Общество меняется, настроения в стране тоже», - сказал Гибатдинов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил НСН, что провинившихся артистов на Донбасс привозят предприниматели, «высокие кабинеты» отнекиваются от участия в этом.

