Сенатор Гибатдинов назвал «дешевой показухой» возможный визит Ивлеевой в ДНР
Сенатор Айрат Гибатдинов назвал «дешевой показухой» возможный визит блогера Анастасии Ивлеевой в ДНР. Об этом он заявил с беседе с NEWS.ru.
По его словам, представители шоу-бизнеса, принимавшие участие в «голой» вечеринке, создают лишь «иллюзию неравнодушия», посещая зону проведения спецоперации на Украине.
«Если раньше черный пиар работал, то сейчас на этом больше не вытянуть. Общество меняется, настроения в стране тоже», - сказал Гибатдинов.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил НСН, что провинившихся артистов на Донбасс привозят предприниматели, «высокие кабинеты» отнекиваются от участия в этом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru