«Заставят улыбаться»: Кто «притащит» провинившуюся Ивлееву в ДНР

«Голая вечеринка» прошла в декабре 2023 года и вызвала громкий скандал. Мероприятия знаменитостей, поучаствовавших в ней, начали отменять. Столичные суды не успевают регистрировать многомиллиардные иски к Ивлеевой от морально пострадавших граждан России. Многие из присутствовавших на мероприятии извинились, а теперь стали регулярно наведываться на новые территории РФ с гумпомощью и концертами, однако подобное стремление одобряют далеко не все.



«Вчера звонили с Донбасса, рассказывали о том, что Ивлеева собирается приехать. Посмотрим. В «высоких кабинетах» говорят, что никакого отношения к привозу провинившихся артистов на Донбасс не имеют, в администрации главы ДНР Дениса Пушилина так же заявляют. Певца Филиппа Киркорова вот возили, так скажем, «силовые бизнесмены», предприниматели, уважаемые в ДНР ребята. Артисты едут туда при помощи предпринимателей, везут гумпомощь. Все говорят, что они это делают якобы по собственному желанию и из чистых помыслов, но мы с вами взрослые и в сказки не верим. Понятное дело, что все эти поездки – спланированный сценарий с расписанной дорожной картой. Ивлеева там не нужна! Сейчас найдут людей, заставят их поулыбаться и похлопать в ладоши, нагонят их. Это же будет неискренне, люди будут делать все это неискренне», - сказал собеседник НСН.