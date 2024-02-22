«Заставят улыбаться»: Кто «притащит» провинившуюся Ивлееву в ДНР

Провинившихся артистов на Донбасс привозят предприниматели, «высокие кабинеты» отнекиваются от участия в этом, заявил НСН Виталий Бородин.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил НСН, что блогер и организатор скандальной «голой вечеринки» Анастасия Ивлеева планирует посетить Донбасс в ближайшее время.

«Спускаюсь с Голгофы»: Билан заявил о тяжелых испытаниях после «голой» вечеринки

«Голая вечеринка» прошла в декабре 2023 года и вызвала громкий скандал. Мероприятия знаменитостей, поучаствовавших в ней, начали отменять. Столичные суды не успевают регистрировать многомиллиардные иски к Ивлеевой от морально пострадавших граждан России. Многие из присутствовавших на мероприятии извинились, а теперь стали регулярно наведываться на новые территории РФ с гумпомощью и концертами, однако подобное стремление одобряют далеко не все.

«Вчера звонили с Донбасса, рассказывали о том, что Ивлеева собирается приехать. Посмотрим. В «высоких кабинетах» говорят, что никакого отношения к привозу провинившихся артистов на Донбасс не имеют, в администрации главы ДНР Дениса Пушилина так же заявляют. Певца Филиппа Киркорова вот возили, так скажем, «силовые бизнесмены», предприниматели, уважаемые в ДНР ребята. Артисты едут туда при помощи предпринимателей, везут гумпомощь. Все говорят, что они это делают якобы по собственному желанию и из чистых помыслов, но мы с вами взрослые и в сказки не верим. Понятное дело, что все эти поездки – спланированный сценарий с расписанной дорожной картой. Ивлеева там не нужна! Сейчас найдут людей, заставят их поулыбаться и похлопать в ладоши, нагонят их. Это же будет неискренне, люди будут делать все это неискренне», - сказал собеседник НСН.
Суд снова зарегистрировал иск к участникам «голой» вечеринки Ивлеевой

Бородин с иронией отметил, что если в ДНР везут Ивлееву и Киркорова, то и актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом) можно пригласить на Донбасс.

«Сейчас везут туда Ивлееву. Давайте Панина туда привезем! А в чем проблема? Желание привезти туда Ивлееву и ей подобных – то же самое, что желание притащить туда извращенца Панина!», - заключил Бородин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам «голой вечеринки» «искупить вину» в университете спецназа в Гудермесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из сериала
ТЕГИ:БлогерДонбасс

Горячие новости

Все новости

партнеры