Рост НДС, повышение пенсий и МРОТ: Как изменится жизнь россиян в 2026 году
С нового года государство повышает пенсии на 7,6%, минимальная зарплата составит 39 730 рублей, а МРОТ будет равен 18 939 рублям.
С 1 января 2026 года в России вступают в силу ряд важных законов. Изменения коснутся уровня прожиточного минимума, пенсий, выплат, минимального размера оплаты труда (МРОТ), ЖКУ, водителей такси, проката фильмов и медицины. Так, например, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в стране с начала года вырастут на 1,7%, а потом будут проиндексированы уже в октябре.
МРОТ, ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И ЗАРПЛАТЫ
В наступившем году МРОТ вырастет почти на 21% и составит 27 093 рублей в месяц, что, согласно ожиданиям, увеличит заработную плату более 4,5 млн граждан, а также повысит сумму декретных, больничных и других выплат. Об этом рассказала в ходе заседания Совфеда в ноябре 2025 года член комитета по социальной политике Наталия Косихина. Напомним, что МРОТ в 2025 году был равен 22 440 рублей.
При этом в Совфеде пообещали, что уже в 2030 году МРОТ будет равен 35 тысячам рублей.
Напомним, что МРОТ – это минимальная зарплатная планка, на которую может рассчитывать сотрудник, трудящийся на полную ставку. Также эту цифру используют и для расчёта пособий по беременности и родам, временной нетрудоспособности и других обязательных социальных выплат.
Помимо прочего, МРОТ 2026 года превысит сумму прожиточного минимума почти на треть. Что касается прожиточного минимума, то в новом году он составит 18 939 рублей на душу населения в месяц; для трудоспособного населения эта цифра будет равна 20 644 рублей; для пенсионеров – 16 288 рублей и для детей – 18 371 рубль.
Что касается нового уровня МРОТ, то ранее депутат Госдумы Сергей Миронов назвал повышение до 27 тысяч рублей «недостаточным». По его мнению, минимальный уровень зарплаты должен составить 50-60 тысяч рублей в месяц. Политик объяснил это тем, что реальный прожиточный минимум в 2026 будет не менее 35 тысяч рублей.
В столице минимальная зарплата с 1 января 2026 года составит 39 730 рублей, следует из документа, опубликованного на сайте мэра и правительства Москвы. Напомним, что в 2025 году этот порог был равен 32 916 рублей.
НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ДЛЯ СЕМЕЙ
Семьи с двумя и более детьми с низким уровнем дохода с 2026 года смогут получить налоговый вычет. Как отметил президент России Владимир Путин, право такую выплату получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. В этом случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного ранее налога на доходы.
Уточняется, что для таких родителей расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что семья уплатила сверх этого, будет возвращено. Чтобы получить такой налоговый вычет, гражданам нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября.
При этом глава государства подчеркнул, что процедура получения соответствующей выплаты должна быть удобной и необременительной для семей.
РОСТ НДС
Более того, президент РФ подписал закон, согласно которому базовая ставка НДС в 2026 году вырастет с 20% до 22%. Ожидается, что такая мера увеличит доходы бюджета на 1,2 трлн рублей. Также Минфин ранее уточнял, что средства будет направлены на оборону и безопасность страны. При этом льготная ставка 10% для социально значимых товаров сохраняется.
Юрист Илья Русяев в беседе с РИА Новости напомнил, что НДФЛ продолжает рассчитываться по прогрессивной шкале, которая действует с 2025 года: 13% при доходе до 2,4 миллиона рублей, затем поэтапное повышение ставок до 15%, 18%, 20% и 22% в зависимости от суммы превышения годового дохода. При этом лица, признанные ионогенами, будут платить 30% хотя бы один день в течение налогового периода по всем доходам без учёта прогрессии.
Изменения по специальным налоговым режимам затрагивают упрощенную систему налогообложения (УНС). Так, лимит доходов, после превышения которого организация или индивидуальный предприниматель на УСН обязаны исчислять НДС, будет постепенно снижаться: в 2026 году - до 20 млн рублей, в 2027 году - до 15 млн рублей и в 2028 году - до 10 млн рублей в год.
ПРЕМИИ ЗА ДЕТЕЙ
Что касается выплат на детей от работодателей, то теперь – с января 2026 года – в 20 раз вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребёнка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Такое заявление в декабре 2025 года сделал президент России Владимир Путин.
Теперь компании смогут выплачивать до одного миллиона рублей родившим сотрудницам вместо лимита в 50 тысяч.
При этом президент РФ обратился к бизнесу и призвал его активно использовать эти возможности, а также руководствоваться принципами социальной ответственности.
КАК ВЫРАСТУТ ПЕНСИИ
Помимо прочего, россиян с 1 января 2026 года ждет повышение страховых пенсий на 7,6%. Стоимость пенсионного коэффициента (ИПК) после индексации составит 156,76 рублей, а фиксированная выплата поднимется до 9 584,69 рублей. Повышение затронет все виды страховых пенсий: по старости, инвалидности и потере кормильца.
«В 2026 году пенсионная система входит с уже заложенной в закон индексацией. Все надбавки — за возраст после 80 лет, инвалидность I группы, иждивенцев, северный и сельский стаж — учитываются автоматически на основе данных Социального фонда», — уточнил депутат Госдумы Алексей Говырин. Его слова приводят «Известия».
Также Говырин напомнил, что в феврале повысят выплаты федеральным льготникам, в апреле проиндексируют социальную и государственную пенсию (также и для тех, у кого недостаточно стажа для страховой пенсии), пройдут квартальные перерасчёты для летного состава и шахтёров, а также вырастут военные пенсии.
РОСТ ТАРИФОВ ЖКУ
В этом году россиян дважды ждет повышение тарифов на ЖКУ: с 1 января тарифы вырастут в среднем на 1,7% одинаково для всех регионов, а с 1 октября рост будет зависеть от конкретного региона. Так, сильнее всего тарифы с этой даты вырастут в: Ставропольском крае — на 22%; Дагестане — на 19,7%; Тамбовской области — на 17,5%; в Северной Осетии — на 16,3%. В Москве максимальный рост тарифов с октября составит 15%, в Московской области — 12,8%, а в Санкт-Петербурге максимум установлен на уровне 14,6%.
Меньше всего тарифы повысятся в Республике Хакасия — на 8%, Чукотском автономном округе — на 8%, в Бурятии — на 8,9%, Кировской области — на 8,9% и Сахалинской области — на 9%.
Как поясняла председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, анонсированные тарифы являются лишь допустимым пределом для регионов, в каждом из которых будут определять повышение самостоятельно.
«Надо понимать, что эта цифра - это не абсолютное повышение по каждому ресурсу в каждом доме. Это потолок, который регионы не могут превысить. Это потолок платежа для граждан, которые потребляют примерно одинаковое количество ресурсов», - рассказала она НСН.
ЗАКОН О ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЭВАКУАЦИЯ АВТО
Одним из самых громких законов 2026 года стал закон о локализации автомобилей такси, который вступает в силу с 1 марта. С этой даты в отраслевом реестре могут быть зарегистрированы только автомобили из утвержденного перечня, которые либо соответствуют требованиям по уровню локализации (не менее 3200 баллов), либо произведены в рамках специальных инвестконтрактов с 1 марта 2022 года.
Сейчас перечень разрешенных автомобилей включает в себя 22 модели шести брендов: «Москвич», Lada, УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah. Минпромторг уточнял, что к марту 2026 года планируется дополнить перечень марками Haval и Tenet, а также Kaiyi и BAIC.
При этом нововведение вызвало бурю обсуждений в профессиональной среде и недовольство водителей, в связи с чем правительство приняло решение о послаблении. Так, частным водителям такси разрешается использовать собственные автомобили для работы вне зависимости от уровня локализации в пределах устанавливаемой квоты. Однако машина должна быть в собственности владельца не менее полугода и эксплуатироваться без привлечения третьих лиц. Согласно поправке, в реестре такси каждого региона РФ выделят 25% слотов для регистрации водителей на машинах, не соответствующих закону о локализации. Норма будет действовать до 1 января 2033 года.
Важные изменения коснутся и простых автомобилистов. Так, с января 2026 года вырастет стоимость эвакуации транспортного средства в Москве на штрафстоянку: для легковых автомобилей до 80 л.с. и мотоциклов с 7 600 до 8500 рублей, для легковых авто от 80 до 250 л.с - с 11 400 рублей до 12 450 рублей. Для легковых авто от 250 л.с штрафы останутся на уровне 12 450 рублей, а для транспорта массой более 4 тонн и негабаритных ТС сумма вырастет с 67 728 до 71 182 рублей.
НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ФИЛЬМАМ
Реформы затронут и культурную сферу жизни россиян. С 1 марта 2026 года в силу вступит закон, который обяжет онлайн-кинотеатры не выпускать в прокат фильмы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
Отслеживать нарушения будет Министерство культуры РФ. Так, если ведомство решит отказать или отозвать прокатное удостоверение, владельцы онлайн-кинотеатров будут обязаны изъять фильм в течение суток. Та же мера коснется и владельцев сайтов или страниц в социальных сетях с аудиторией более 500 тысяч человек в сутки.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Большой резонанс вызвал и новый закон об обязательном трудоустройстве выпускников медицинских вузов, вступающий в силу с 1 марта 2026 года. Новые правила коснутся медицинского и фармацевтического образования – теперь для них будет обязательный специалитет: там будут бюджетные, платные и целевые места. Ординатура теперь становится на 100% целевой. При этом если «целевик» нарушит условия договора, то должен будет выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере. Самое главное – после прохождения первичной аттестации необходимо будет отработать не более трех лет под руководством врача-наставника в государственной организации, либо в частной, но работающей по программе ОМС. Закон коснется всех студентов ординатуры, обучающихся на бюджете. Количество мест для приема на целевое обучение определит правительство.
Согласно документу от Минздрава, отработка будет проходить в организациях, с которыми заключён договор о целевом обучении. Срок отработки не будет превышать три года. Максимальный срок коснется таких специальностей, как онкология, детская хирургия, неонатология, пластическая хирургия, терапия, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия. Также отдельно утвержден перечень направлений, которых ждут два года отработки с наставником и отдельно - полтора года, пишет «Коммерсант».
Новый закон направлен на решение кадрового дефицита врачей, на повышение качества подготовки, а также подразумевает равномерное распределение специалистов по всей стране.
