С 1 января 2026 года в России вступают в силу ряд важных законов. Изменения коснутся уровня прожиточного минимума, пенсий, выплат, минимального размера оплаты труда (МРОТ), ЖКУ, водителей такси, проката фильмов и медицины. Так, например, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в стране с начала года вырастут на 1,7%, а потом будут проиндексированы уже в октябре.

МРОТ, ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И ЗАРПЛАТЫ

В наступившем году МРОТ вырастет почти на 21% и составит 27 093 рублей в месяц, что, согласно ожиданиям, увеличит заработную плату более 4,5 млн граждан, а также повысит сумму декретных, больничных и других выплат. Об этом рассказала в ходе заседания Совфеда в ноябре 2025 года член комитета по социальной политике Наталия Косихина. Напомним, что МРОТ в 2025 году был равен 22 440 рублей.

При этом в Совфеде пообещали, что уже в 2030 году МРОТ будет равен 35 тысячам рублей.

Напомним, что МРОТ – это минимальная зарплатная планка, на которую может рассчитывать сотрудник, трудящийся на полную ставку. Также эту цифру используют и для расчёта пособий по беременности и родам, временной нетрудоспособности и других обязательных социальных выплат.

Помимо прочего, МРОТ 2026 года превысит сумму прожиточного минимума почти на треть. Что касается прожиточного минимума, то в новом году он составит 18 939 рублей на душу населения в месяц; для трудоспособного населения эта цифра будет равна 20 644 рублей; для пенсионеров – 16 288 рублей и для детей – 18 371 рубль.

Что касается нового уровня МРОТ, то ранее депутат Госдумы Сергей Миронов назвал повышение до 27 тысяч рублей «недостаточным». По его мнению, минимальный уровень зарплаты должен составить 50-60 тысяч рублей в месяц. Политик объяснил это тем, что реальный прожиточный минимум в 2026 будет не менее 35 тысяч рублей.

В столице минимальная зарплата с 1 января 2026 года составит 39 730 рублей, следует из документа, опубликованного на сайте мэра и правительства Москвы. Напомним, что в 2025 году этот порог был равен 32 916 рублей.