В ФАС заявили, что нельзя повышать цены на продукты из-за роста НДС

Изменение налога на добавленную стоимость не является основанием для увеличения цен на социально значимые продукты питания. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

«Ставка... для таких товаров по-прежнему составит 10%», - указали в ведомстве.

ФАС направила соответствующее письмо в крупнейшие отраслевые объединения и торговые сети.

Закон об изменении НДС вступит в силу с 1 января, ставка вырастет с 20 до 22 процентов, напоминает РЕН ТВ.

