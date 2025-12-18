В ФАС заявили, что нельзя повышать цены на продукты из-за роста НДС
18 декабря 202509:56
Изменение налога на добавленную стоимость не является основанием для увеличения цен на социально значимые продукты питания. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.
«Ставка... для таких товаров по-прежнему составит 10%», - указали в ведомстве.
ФАС направила соответствующее письмо в крупнейшие отраслевые объединения и торговые сети.
Закон об изменении НДС вступит в силу с 1 января, ставка вырастет с 20 до 22 процентов, напоминает РЕН ТВ.
