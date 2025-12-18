В Совфеде выступили за снижение нагрузки на россиян при оплате долгов за ЖКУ

Идея в том, чтобы сделать процесс взыскания долгов дешевле и быстрее. По его словам, граждане не будут переплачивать госпошлину, а управляющие компании смогут подать одно заявление сразу по всем долгам (свет, вода, отопление), что ускорит решения.

Ключевое нововведение: если неизвестно, где живёт должник, уведомления и иски можно будет направлять по адресу самой «проблемной» квартиры. Это здравый смысл, который поможет вернуть деньги в жилищный фонд, уверен член Совфеда.

Ранее в Госдуме предложили ограничить расходы россиян на услуги ЖКУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

