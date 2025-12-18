В Совфеде выступили за снижение нагрузки на россиян при оплате долгов за ЖКУ

Новый законопроект должен помочь россиянам, которые временно не могут платить за коммуналку, сэкономить на судебных издержках, сообщают «Известия» со ссылкой на сенатора Олега Голова.

Путин: Тарифы ЖКХ не должны «взлетать до небес»

Идея в том, чтобы сделать процесс взыскания долгов дешевле и быстрее. По его словам, граждане не будут переплачивать госпошлину, а управляющие компании смогут подать одно заявление сразу по всем долгам (свет, вода, отопление), что ускорит решения.

Ключевое нововведение: если неизвестно, где живёт должник, уведомления и иски можно будет направлять по адресу самой «проблемной» квартиры. Это здравый смысл, который поможет вернуть деньги в жилищный фонд, уверен член Совфеда.

Ранее в Госдуме предложили ограничить расходы россиян на услуги ЖКУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

