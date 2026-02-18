Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта

Ранее планировалось, что заседание состоится 17 марта.

Дату изменили после запроса стороны защиты Мадуро. Отмечается, что обвинение указало на проблемы с планированием и логистикой, и обе стороны согласились перенести заседание.

«Второе заседание пройдет 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка», - указывает телеканал.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Николаса Мадуро в наркотерроризме. Венесуэльский лидер помещен в изолятор в Нью-Йорке, пишет Ura.ru.

