Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта

Второе заседание суда по делу лидера Венесуэлы Николаса Мадуро перенесено на 26 марта в связи с логистическими проблемами. Об этом сообщает телеканал Univision Noticias.

Мадуро на первом заседании суда в Нью-Йорке заявил о своей невиновности

Ранее планировалось, что заседание состоится 17 марта.

Дату изменили после запроса стороны защиты Мадуро. Отмечается, что обвинение указало на проблемы с планированием и логистикой, и обе стороны согласились перенести заседание.

«Второе заседание пройдет 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка», - указывает телеканал.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Николаса Мадуро в наркотерроризме. Венесуэльский лидер помещен в изолятор в Нью-Йорке, пишет Ura.ru.

