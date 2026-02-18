Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта
Второе заседание суда по делу лидера Венесуэлы Николаса Мадуро перенесено на 26 марта в связи с логистическими проблемами. Об этом сообщает телеканал Univision Noticias.
Ранее планировалось, что заседание состоится 17 марта.
Дату изменили после запроса стороны защиты Мадуро. Отмечается, что обвинение указало на проблемы с планированием и логистикой, и обе стороны согласились перенести заседание.
«Второе заседание пройдет 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка», - указывает телеканал.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Николаса Мадуро в наркотерроризме. Венесуэльский лидер помещен в изолятор в Нью-Йорке, пишет Ura.ru.
