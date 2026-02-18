СМИ: Топовые девелоперы в РФ сдают с задержкой каждый восьмой метр жилья

К февралю текущего года доля строящихся с задержками объектов жилой недвижимости у лидеров рынка достигла 12,7%, что почти на 2 млн кв. м — и в четыре раза больше, чем в начале 2025 года. Чаще всего сроки срывала группа «Самолет», которая возводит с нарушением графиков более 1,2 млн кв. м жилья — четверть своего портфеля.

За ней идут ГК «Точно» (9,5% переносов) и ПИК (7,8%). У некоторых застройщиков из топ-20 ситуация еще хуже: отдельные компании срывают сроки по 100% проектов. По словам экспертов, ситуация связана с ужесточением денежно-кредитной политики, сворачиванием массовой льготной ипотеки, удорожанием стройматериалов и дефицитом рабочих рук.

Рынок новостроек России ждет испытание в 2026 году, прогнозируют эксперты RedCat, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

