Си Цзиньпин: Стремление Китая и США к сотрудничеству останется неизменным

Китай и США будут неизменно стремиться к обменам и сотрудничеству друг с другом. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин в своем послании друзьям из штата Айова в Соединенных Штатах, передает РИА Новости.

Постпред при НАТО назвал Китай соперником США

Ранее Си Цзиньпин направил жителям американского штата Айова ответное поздравление по случаю Китайского Нового года.

«Независимо от изменений ситуации, стремление народов Китая и США к обменам и сотрудничеству останется неизменным», - указал Си Цзиньпин.

По словам политика, также сохранится дружба между молодежью двух государств. Лидер Китая надеется, что друзья из Айовы в дальнейшем будут способствовать укреплению дружбы народов и двух стран и вносить больший вклад в развитие отношений Пекина и Вашингтона.

Между тем президент США Дональд Трамп сообщил, что Си Цзиньпин посетит Штаты в конце года, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:СШАКитайСи Цзиньпин

Горячие новости

Все новости

партнеры