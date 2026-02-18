Си Цзиньпин: Стремление Китая и США к сотрудничеству останется неизменным

Ранее Си Цзиньпин направил жителям американского штата Айова ответное поздравление по случаю Китайского Нового года.

«Независимо от изменений ситуации, стремление народов Китая и США к обменам и сотрудничеству останется неизменным», - указал Си Цзиньпин.

По словам политика, также сохранится дружба между молодежью двух государств. Лидер Китая надеется, что друзья из Айовы в дальнейшем будут способствовать укреплению дружбы народов и двух стран и вносить больший вклад в развитие отношений Пекина и Вашингтона.

Между тем президент США Дональд Трамп сообщил, что Си Цзиньпин посетит Штаты в конце года, пишет 360.ru.

