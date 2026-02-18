«Мединский и Зятькофф»: Первый день переговоров в Женеве принес тупик, прогресс и раскол
СМИ пишут о «тупике» из-за позиций, представленных в Швейцарии Мединским, в США заявляют о прогрессе, Зеленский жаждет встречи с Путиным, а россияне шутят про «Зятькоффа».
В Женеве завершился первый день третьего раунда трехсторонних переговоров России, Украины и США. На фоне отсутствия официальных заявлений, СМИ пишут о напряжении, тупике и расколе в украинской делегации.
В Швейцарии обсуждалась и самая больная тема урегулирования российско-украинского конфликта – территориальные вопросы. Вместе с тем лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что вновь хочет поднять вопрос о встрече с прездентом РФ Владимиром Путиным.
МЕДИНСКИЙ И «БОЛЬШИЕ КОМПРОМИССЫ»
Первый и второй раунды трехсторонних переговоров прошли в конце января и в начале февраля в Абу-Даби (ОАЭ), однако после них не последовало каких-то прорывных заявлений. На этот раз российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что возвращение Мединского связано с тем, что на этот раз делегации обсудят более широкий круг вопросов, в том числе территориальный. А в Эмиратах Мединского не было, поскольку там поднимались вопросы безопасности, за которые отвечают военные.
Переговоры в Женеве 17 февраля продолжались около шести часов в российско-американском, российско-украинском и трехстороннем форматах. По данным российских информагентств, они проходили в напряженной атмосфере. Источник ТАСС утверждает, что речь шла о «больших темах и компромиссах».
По данным журналиста издания Axios Барака Равида, переговоры в политической группе «зашли в тупик» из-за российской позиции.
«По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским», - написал Равид в соцсети X.
Вместе с тем, в США по традиции поспешили заявить об успехе.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о существенном прогрессе в переговорах, модератором которых выступила американская сторона.
«Стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу с целью достижения сделки», - написал он все в той же соцсети Х.
Со своей стороны, глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров вспомнил о Европе.
«Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой», – написал Умеров в соцсетях.
Он также сообщил, что после переговоров в Женеве провел отдельную встречу с представителями США и стран Европы, в частности Великобритании и Франции.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее выразил недовольство возвращением в переговорную группу Мединского, назвав того «историком», который будет «читать украинцам лекции о Швеции».
ЗЕЛЕНСКИЙ И ЗЯТЬКОФФ
Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне переговоров в Женеве дал интервью Axios, в котором сообщил, что поручил украинской делегации поднять в Швейцарии вопрос об организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, это встреча поможет добиться прогресса по территориальному вопросу.
Вместе с тем Зеленскому ранее не понравилось предложение провести такую встречу в Москве. Он говорил, что готов встретиться с Путиным на любых территориях, кроме России или Белоруссии.
На этом фоне издание The Economist сообщило о расколе в украинской делегации на переговорах в Женеве.
Одна часть делегации выступает за скорейшее заключение «сделки» при посредничестве США, поскольку «окно возможностей» скоро может закрыться, другая – не верит в быстрый мир, отмечает издание. По его данным, лидером склонных к сделке переговорщиков является глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. – Прим. НСН), их оппоненты находятся «под влиянием» экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака, а сам Зеленский «балансирует между двумя группами».
Переговоры в Женеве продолжатся 18 февраля. В российскую делегацию помимо Мединского входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. В американскую делегацию наряду с Уиткоффом входит зять президента США Джаред Кушнер. По данным The New York Times, «некоторые российские лица» называют их «Уиткофф и Зятькофф».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта
- «Мединский и Зятькофф»: Первый день переговоров в Женеве принес тупик, прогресс и раскол
- Швыдкой назвал невозможной культурную жизнь Европы без русских артистов
- Huawei зарегистрировала два товарных знака в РФ
- Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по Украине
- ПВО за ночь сбила над Россией 43 украинских дрона
- Си Цзиньпин: Стремление Китая и США к сотрудничеству останется неизменным
- Лукашенко считает импорт в Белоруссию российской свинины позорищем
- В марте в России испытают замену системе Starlink
- СМИ: Топовые девелоперы в РФ сдают с задержкой каждый восьмой метр жилья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru