«Мединский и Зятькофф»: Первый день переговоров в Женеве принес тупик, прогресс и раскол

СМИ пишут о «тупике» из-за позиций, представленных в Швейцарии Мединским, в США заявляют о прогрессе, Зеленский жаждет встречи с Путиным, а россияне шутят про «Зятькоффа».

В Женеве завершился первый день третьего раунда трехсторонних переговоров России, Украины и США. На фоне отсутствия официальных заявлений, СМИ пишут о напряжении, тупике и расколе в украинской делегации.

В Швейцарии обсуждалась и самая больная тема урегулирования российско-украинского конфликта – территориальные вопросы. Вместе с тем лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что вновь хочет поднять вопрос о встрече с прездентом РФ Владимиром Путиным.

СМИ: Киев обеспокоен возвращением Мединского в состав российской делегации

МЕДИНСКИЙ И «БОЛЬШИЕ КОМПРОМИССЫ»

Первый и второй раунды трехсторонних переговоров прошли в конце января и в начале февраля в Абу-Даби (ОАЭ), однако после них не последовало каких-то прорывных заявлений. На этот раз российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что возвращение Мединского связано с тем, что на этот раз делегации обсудят более широкий круг вопросов, в том числе территориальный. А в Эмиратах Мединского не было, поскольку там поднимались вопросы безопасности, за которые отвечают военные.

Переговоры в Женеве 17 февраля продолжались около шести часов в российско-американском, российско-украинском и трехстороннем форматах. По данным российских информагентств, они проходили в напряженной атмосфере. Источник ТАСС утверждает, что речь шла о «больших темах и компромиссах».

По данным журналиста издания Axios Барака Равида, переговоры в политической группе «зашли в тупик» из-за российской позиции.

«По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским», - написал Равид в соцсети X.

Вместе с тем, в США по традиции поспешили заявить об успехе.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о существенном прогрессе в переговорах, модератором которых выступила американская сторона.

«Стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу с целью достижения сделки», - написал он все в той же соцсети Х.

Со своей стороны, глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров вспомнил о Европе.

«Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой», – написал Умеров в соцсетях.

Он также сообщил, что после переговоров в Женеве провел отдельную встречу с представителями США и стран Европы, в частности Великобритании и Франции.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее выразил недовольство возвращением в переговорную группу Мединского, назвав того «историком», который будет «читать украинцам лекции о Швеции».

Зеленский поручил организовать встречу с Путиным в Женеве

ЗЕЛЕНСКИЙ И ЗЯТЬКОФФ

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне переговоров в Женеве дал интервью Axios, в котором сообщил, что поручил украинской делегации поднять в Швейцарии вопрос об организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, это встреча поможет добиться прогресса по территориальному вопросу.

Вместе с тем Зеленскому ранее не понравилось предложение провести такую встречу в Москве. Он говорил, что готов встретиться с Путиным на любых территориях, кроме России или Белоруссии.

На этом фоне издание The Economist сообщило о расколе в украинской делегации на переговорах в Женеве.

Одна часть делегации выступает за скорейшее заключение «сделки» при посредничестве США, поскольку «окно возможностей» скоро может закрыться, другая – не верит в быстрый мир, отмечает издание. По его данным, лидером склонных к сделке переговорщиков является глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. – Прим. НСН), их оппоненты находятся «под влиянием» экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака, а сам Зеленский «балансирует между двумя группами».

Песков: Позиция Путина по встрече с Зеленским в Москве неизменна

Переговоры в Женеве продолжатся 18 февраля. В российскую делегацию помимо Мединского входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. В американскую делегацию наряду с Уиткоффом входит зять президента США Джаред Кушнер. По данным The New York Times, «некоторые российские лица» называют их «Уиткофф и Зятькофф».

