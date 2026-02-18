МЕДИНСКИЙ И «БОЛЬШИЕ КОМПРОМИССЫ»

Первый и второй раунды трехсторонних переговоров прошли в конце января и в начале февраля в Абу-Даби (ОАЭ), однако после них не последовало каких-то прорывных заявлений. На этот раз российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что возвращение Мединского связано с тем, что на этот раз делегации обсудят более широкий круг вопросов, в том числе территориальный. А в Эмиратах Мединского не было, поскольку там поднимались вопросы безопасности, за которые отвечают военные.

Переговоры в Женеве 17 февраля продолжались около шести часов в российско-американском, российско-украинском и трехстороннем форматах. По данным российских информагентств, они проходили в напряженной атмосфере. Источник ТАСС утверждает, что речь шла о «больших темах и компромиссах».

По данным журналиста издания Axios Барака Равида, переговоры в политической группе «зашли в тупик» из-за российской позиции.

«По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским», - написал Равид в соцсети X.

Вместе с тем, в США по традиции поспешили заявить об успехе.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о существенном прогрессе в переговорах, модератором которых выступила американская сторона.

«Стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу с целью достижения сделки», - написал он все в той же соцсети Х.

Со своей стороны, глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров вспомнил о Европе.

«Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой», – написал Умеров в соцсетях.

Он также сообщил, что после переговоров в Женеве провел отдельную встречу с представителями США и стран Европы, в частности Великобритании и Франции.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее выразил недовольство возвращением в переговорную группу Мединского, назвав того «историком», который будет «читать украинцам лекции о Швеции».