Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил существенный прогресс в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом политик написал в соцсети X.
Уиткофф подчеркнул, что США выступили модератором трехсторонней встречи с Украиной и Россией в Женеве. По его словам, Вашингтон добился успеха в том, что «свел вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу».
«Стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу с целью достижения сделки», - указал Уиткофф.
Ранее СМИ сообщили, что переговоры по Украине в Женеве 17 февраля проходили в напряженной атмосфере, пишет 360.ru.
