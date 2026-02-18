Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по Украине

Уиткофф подчеркнул, что США выступили модератором трехсторонней встречи с Украиной и Россией в Женеве. По его словам, Вашингтон добился успеха в том, что «свел вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу».

«Стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу с целью достижения сделки», - указал Уиткофф.

Ранее СМИ сообщили, что переговоры по Украине в Женеве 17 февраля проходили в напряженной атмосфере, пишет 360.ru.

