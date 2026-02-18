ПВО за ночь сбила над Россией 43 украинских дрона
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали над территорией России 43 беспилотника ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 23:00 мск 17 февраля до 07:00 мск 18 февраля... перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.
Военные сбили 21 дрон в Брянской области, по шесть - в Белгородской и Крыму, пять - в Курской. Еще по два БПЛА уничтожили над Ростовской областью и Чувашией, один - над Черным морем.
Ранее в Чебоксарах и Чебоксарском округе (Яуши) зафиксировали атаку беспилотников, никто не пострадал, пишет 360.ru.
