В марте в России испытают замену системе Starlink

В марте в России начнут тестовые полеты стратосферного беспилотника «Аргус», который способен обеспечить отечественные войска и других пользователей высокоскоростным интернетом по аналогии с американской системой Starlink, сообщают «Известия».

В России придумали, как военным обойтись без интернета Starlink

Также беспилотник будет способен глушить связь противника и вести мониторинг поверхности в режиме реального времени. Работать «Аргус» будет на высотах в пределах 15-24 км, недоступных для легких систем ПВО. Испытания начнут с уменьшенной модели БПЛА. Если полеты будут успешными, то эксперты соберут полноценную версию с размахом крыльев 40 м.

Функционал «Аргуса» близок к искусственным спутникам Земли. Чтобы сбить беспилотник, противнику придется использовать тяжелые ракеты, например С-300 или Patriot. Цена такой ракеты кратно превышает стоимость самого «Аргуса». Даже если противник решит его сбить, он потратит миллионы долларов, уничтожив аппарат ценой в копейки.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что отключение американской системы спутниковой связи Starlink не сказалось на управлении российскими войсками и системе связи в зоне проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

