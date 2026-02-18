В марте в России испытают замену системе Starlink

Также беспилотник будет способен глушить связь противника и вести мониторинг поверхности в режиме реального времени. Работать «Аргус» будет на высотах в пределах 15-24 км, недоступных для легких систем ПВО. Испытания начнут с уменьшенной модели БПЛА. Если полеты будут успешными, то эксперты соберут полноценную версию с размахом крыльев 40 м.

Функционал «Аргуса» близок к искусственным спутникам Земли. Чтобы сбить беспилотник, противнику придется использовать тяжелые ракеты, например С-300 или Patriot. Цена такой ракеты кратно превышает стоимость самого «Аргуса». Даже если противник решит его сбить, он потратит миллионы долларов, уничтожив аппарат ценой в копейки.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что отключение американской системы спутниковой связи Starlink не сказалось на управлении российскими войсками и системе связи в зоне проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

