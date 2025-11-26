Повышать тарифы на ЖКУ в следующем году точно не будут более двух раз, а анонсированные тарифы являются лишь допустимым пределом для регионов, в каждом из которых будут определять повышение самостоятельно. Об этом НСН рассказала председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Тарифы на ЖКУ в следующем году повысятся дважды: с 1 января — на 1,7%, с 1 октября рост будет зависеть от конкретного региона. Так, сильнее всего тарифы с этой даты вырастут в: Ставропольском крае — на 22%; Дагестане — на 19,7%; Тамбовской области — на 17,5%; Республике Северная Осетия — на 16,3%. В Москве предельный рост тарифов с 1 октября составит 15%, в Московской области — 12,8%. В Санкт-Петербурге показатель установлен на уровне 14,6%. Разворотнева объяснила, как будет проходить повышение тарифов.

«У нас в законодательстве предусматривается двукратное повышение тарифов. Обычно в январе было нулевое повышение, а с июля - основной рост. В следующем году будет новация - вторая часть будет перенесена с июля на октябрь. Ну а вот это 1,7% - это необходимая синхронизация в том числе с ростом плат за энергоносители. Больше двух раз повышать не будут точно, для этого придется менять законодательство. Надо понимать, что эта цифра - это не абсолютное повышение по каждому ресурсу в каждом доме. Это потолок, который регионы не могут превысить. Это потолок платежа для граждан, которые потребляют примерно одинаковое количество ресурсов», - пояснила она.