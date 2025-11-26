Почему рост тарифов на ЖКУ в 2026 году будет разным по всей России
Озвученный процент тарифов ЖКУ на 2026 год не является окончательным - это лишь допустимый предел, пояснила НСН Светлана Разворотнева.
Повышать тарифы на ЖКУ в следующем году точно не будут более двух раз, а анонсированные тарифы являются лишь допустимым пределом для регионов, в каждом из которых будут определять повышение самостоятельно. Об этом НСН рассказала председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Тарифы на ЖКУ в следующем году повысятся дважды: с 1 января — на 1,7%, с 1 октября рост будет зависеть от конкретного региона. Так, сильнее всего тарифы с этой даты вырастут в: Ставропольском крае — на 22%; Дагестане — на 19,7%; Тамбовской области — на 17,5%; Республике Северная Осетия — на 16,3%. В Москве предельный рост тарифов с 1 октября составит 15%, в Московской области — 12,8%. В Санкт-Петербурге показатель установлен на уровне 14,6%. Разворотнева объяснила, как будет проходить повышение тарифов.
«У нас в законодательстве предусматривается двукратное повышение тарифов. Обычно в январе было нулевое повышение, а с июля - основной рост. В следующем году будет новация - вторая часть будет перенесена с июля на октябрь. Ну а вот это 1,7% - это необходимая синхронизация в том числе с ростом плат за энергоносители. Больше двух раз повышать не будут точно, для этого придется менять законодательство. Надо понимать, что эта цифра - это не абсолютное повышение по каждому ресурсу в каждом доме. Это потолок, который регионы не могут превысить. Это потолок платежа для граждан, которые потребляют примерно одинаковое количество ресурсов», - пояснила она.
Также Разворотнева пояснила, что указанные проценты роста тарифа по регионам – это максимально допустимые значения, а регионы уже будут устанавливать их сами, исходя из совокупности факторов.
«Насколько повысят регионы - это вопрос открытый, потому что они не выбирают этот платеж. В рамках региона тариф будет устанавливаться на отдельные виды ресурсов. Главное, чтобы в совокупности тариф не превышал допустимый процент. При этом может быть совершенно разная величина по воде, по теплу, потому что это абсолютно разные суммы. Там действительно смотрят на состояние коммунальной инфраструктуры, на потребности по модернизации. Если посмотреть на рост платы в следующем году, то видно, что есть накопленные отложенные потребности, например, в республиках Северного Кавказа - там ужасающее состояние коммунальной инфраструктуры. Плюс учитывается, как повышали или не повышали плату и тарифы за предыдущий год», - отметила она.
Что касается отключения электричества за неуплату ЖКУ, то Разворотнева отметила, что делать это официально разрешено с первого дня просрочки, однако человека должны заранее уведомить несколько раз.
«Помимо отключения электроэнергии, можно еще отключить водоотведение в многоквартирном доме или подачу горячей воды, но такое никогда не делается. Эта процедура может начинаться с первого дня просрочки. Другое дело, что за 20 дней потребителя должны предупредить. Как правило, речь идет о частичной приостановке подачи ресурса, но не везде есть такая возможность. Второй раз предупреждают еще раз за десять дней и только потом можно приступать к отключению. Если задолженность не превышает одного-двух периодов, то управляющие компании стараются не обращаться в суды, потому что тогда им нужно платить судебные пошлины. Поэтому они стараются работать с потребителями в досудебном режиме», - уточнила депутат.
Ранее, с 6 ноября 2025 года, в России ввели штрафы за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду. Так председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что за неустранение выявленных нарушений для юридических лиц будет действовать штраф до 40 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
