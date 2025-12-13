Сенатор Перминова рассказала, как увеличить размер пенсии по старости

Размер пенсии по старости можно увеличить, если обратиться за ней не сразу после возникновения права на выплату. Об этом заявила глава комитета Совета федерации по соцполитике Елена Перминова в беседе с РИА Новости.

«Если вы обратитесь за назначением пенсии через 12 месяцев или более после возникновения права на нее, то впоследствии ее размер будет существенно выше», - рассказала сенатор.

За каждый год отсрочки фиксированную выплату и страховую пенсию будут повышать на специальные коэффициенты. Так,при обращении за пенсией через пять лет после возникновения права на нее размер выплаты может стать больше почти на 40%. Максимальный срок, на который граждане могут отложить выход на пенсию - 10 лет.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии и пенсии по гособеспечению проиндексируют на 6,8%.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФПенсия

