Лукашенко считает импорт в Белоруссию российской свинины позорищем

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал позором ситуацию с импортом свинины в республику, сообщает в Telegram «Пул первого».

Лукашенко: Нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию от России

Это произошло на заседании правительства. Президент призвал обеспечить население отечественной продукцией. «А почему привезли из России? Потому что своего нет... Если чего-то нет, надо производить своё», — указал глава государства. Он отметил, что республика умеет это делать.

Лукашенко подчеркнул, что стоимость импортируемой из России свинины достаточно высока.

Ранее президент Белоруссии назвал вещи, в которых не разбирается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

