Лукашенко считает импорт в Белоруссию российской свинины позорищем

Это произошло на заседании правительства. Президент призвал обеспечить население отечественной продукцией. «А почему привезли из России? Потому что своего нет... Если чего-то нет, надо производить своё», — указал глава государства. Он отметил, что республика умеет это делать.

Лукашенко подчеркнул, что стоимость импортируемой из России свинины достаточно высока.

Ранее президент Белоруссии назвал вещи, в которых не разбирается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

