Лукашенко считает импорт в Белоруссию российской свинины позорищем
Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал позором ситуацию с импортом свинины в республику, сообщает в Telegram «Пул первого».
Это произошло на заседании правительства. Президент призвал обеспечить население отечественной продукцией. «А почему привезли из России? Потому что своего нет... Если чего-то нет, надо производить своё», — указал глава государства. Он отметил, что республика умеет это делать.
Лукашенко подчеркнул, что стоимость импортируемой из России свинины достаточно высока.
Ранее президент Белоруссии назвал вещи, в которых не разбирается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
