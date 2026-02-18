Швыдкой назвал невозможной культурную жизнь Европы без русских артистов

Артисты из России продолжают выступать в Европе, культурная жизнь региона немыслима без них, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Без русских артистов европейская культурная жизнь невозможна. Особенно тогда, когда речь идет, например, об исполнении русских опер», - отметил он.

Швыдкой пояснил, что за «последние, скажем, лет 50» сложилась традиция исполнять оперы на языках, на которых произведения были написаны. По словам спецпредставителя, в программах Берлинской оперы или Штутгартского балета можно по-прежнему увидеть много русских имен, и это не те артисты, которые выступали против РФ или покинули страну.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова осудила отмены концертов российских артистов в Европе, подчеркнув, что это ограничивает жителям западных стран доступ к мировому культурному наследию.

