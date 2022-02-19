Россия своих не бросает. Страна принимает беженцев из Донбасса
Идет эвакуация населения ДНР и ЛНР из-за роста напряженности на Донбассе. В России 26 регионов объявили о готовности принять беженцев. Главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили всеобщую мобилизацию.
По данным заместителя главы МЧС России Виктора Яцуценко, беженцев из Донбасса кроме Ростовской области также будут направлять еще в семь регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Семь регионов России готовы принять беженцев. Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области», — цитирует замминистра Газета.ru.
Выехавших с территории Донбасса готовы принять уже 26 российских регионов, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Об этом сообщает РИА Новости.
С территории Донбасса эвакуируют прежде всего женщин, детей и пожилых. Только МЧС ДНР намерено планирует вывезти до 700 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».
Киев не соблюдает минские договорённости, в резудбьате на Донбассе ситуация «накалена и опасна», заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Россия, как известно, своих не бросает. Люди не должны страдать в угоду тем, кто удовлетворяет свои геополитические интересы. Тем не менее они вынуждены покидать свои дома, потому что боятся за своих детей, за свои семьи», — заявил депутат.
В Ростовской области в связи с притоком беженцев объявлен режим ЧС. Их разместят в оздоровительных лагерях, санаториях и так далее. Здесь организованы пункты горячего питания и медобслуживания. Власти региона получили 5 млрд руб. на выплаты прибывшим из Донбасса. Каждому выплатят по 10 тысяч. рублей.
Деньги начнут выдавать уже в субботу, 19 февраля, заявила министр труда Ростовской области Елена Елисеева на совещании с врио главы МЧС, передает РИА Новости.
«И уже к вечеру получить списки, согласовать их со структурой, которая подтвердит нам категорию этих людей, и мы можем начать перечисления», — отметила она.
В связи с эвакуацией беженцев из Донбасса в Ростовскую область направят более двух миллионов тестов на COVID-19, заявил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.
«В ближайшие дни к нам поступят экспресс-тесты в количестве 2,1 миллиона для экспресс-тестирования», - цитирует главу минздрава Ростовской области «Российская газета».
В регионе сформирован запас вакцины от COVID-19 насчитывает более 500 тысяч доз, пишет «Российская газета».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин 19 февралясообщил о прекращении работы муниципального автотранспорта и объяснил это тем, что автобусы задействованы для эвакуации жителей, пишет Газета.ru.
«Прекращено движение муниципального автотранспорта города Донецка в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан», — написал он в Telegram-канале.
Приказом министерства образования ДНР в республике решено «Приостановить образовательный процесс во всех образовательных и научных организациях с 19 февраля 2022 года до особого распоряжения».
На фоне обострения ситуация в Донюассе полпред самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего в ходе минских переговоров опроверг данные о том, что регион якобы выходит из минских договоренностей.
«В связи с распространением в СМИ информации о якобы выходе республик Донбасса из минского переговорного процесса министерство иностранных дел ЛНР официально разъясняет: указанные трактовки СМИ не соответствуют действительности», - говорится в заявлении Дейнего, в Telegram-канале МИД ЛНР.
Киев готов решать вопрос Донбасса только политико-дипломатическим путем. Об этом ранее заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, сообщает РИА Новости. Он также подчеркнул, что информация о силовом освобождении Донбасса и наступлении военных со стороны Украины не соответствует действительности, такой сценарий даже не рассматривается Киевом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,2 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
345 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
12,2 млн+191 тыс. / сут.
- Президент России дал старт учениям стратегического сдерживания
- Роспотребнадзор: Беженцев из Донбасса рекомендуется не размещать на Кубани
- Россия своих не бросает. Страна принимает беженцев из Донбасса
- Беженцев из Донбасса готовы принять еще в семи российских регионах
- Взрыв снаряда произошел в Ростовской области – в 1 км от украинской границы
- У Александра Большунова – третье олимпийское «золото»
- В России госпитализировали 15 062 человека с коронавирусом за сутки
- Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области из-за эвакуации с Донбасса
- Глава ЛНР Пасечник объявил всеобщую мобилизацию в республике
- Автобус с туристами перевернулся в центральной части Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru