Россия своих не бросает. Страна принимает беженцев из Донбасса

Идет эвакуация населения ДНР и ЛНР из-за роста напряженности на Донбассе. В России 26 регионов объявили о готовности принять беженцев. Главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили всеобщую мобилизацию.

По данным заместителя главы МЧС России Виктора Яцуценко, беженцев из Донбасса кроме Ростовской области также будут направлять еще в семь регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Семь регионов России готовы принять беженцев. Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области», — цитирует замминистра Газета.ru.

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Выехавших с территории Донбасса готовы принять уже 26 российских регионов, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Об этом сообщает РИА Новости.

С территории Донбасса эвакуируют прежде всего женщин, детей и пожилых. Только МЧС ДНР намерено планирует вывезти до 700 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».

Киев не соблюдает минские договорённости, в резудбьате на Донбассе ситуация «накалена и опасна», заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Россия, как известно, своих не бросает. Люди не должны страдать в угоду тем, кто удовлетворяет свои геополитические интересы. Тем не менее они вынуждены покидать свои дома, потому что боятся за своих детей, за свои семьи», — заявил депутат.

В Ростовской области в связи с притоком беженцев объявлен режим ЧС. Их разместят в оздоровительных лагерях, санаториях и так далее. Здесь организованы пункты горячего питания и медобслуживания. Власти региона получили 5 млрд руб. на выплаты прибывшим из Донбасса. Каждому выплатят по 10 тысяч. рублей.

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Деньги начнут выдавать уже в субботу, 19 февраля, заявила министр труда Ростовской области Елена Елисеева на совещании с врио главы МЧС, передает РИА Новости.

«И уже к вечеру получить списки, согласовать их со структурой, которая подтвердит нам категорию этих людей, и мы можем начать перечисления», — отметила она.

В связи с эвакуацией беженцев из Донбасса в Ростовскую область направят более двух миллионов тестов на COVID-19, заявил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

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«В ближайшие дни к нам поступят экспресс-тесты в количестве 2,1 миллиона для экспресс-тестирования», - цитирует главу минздрава Ростовской области «Российская газета».

В регионе сформирован запас вакцины от COVID-19 насчитывает более 500 тысяч доз, пишет «Российская газета».

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 19 февралясообщил о прекращении работы муниципального автотранспорта и объяснил это тем, что автобусы задействованы для эвакуации жителей, пишет Газета.ru.

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«Прекращено движение муниципального автотранспорта города Донецка в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан», — написал он в Telegram-канале.

Приказом министерства образования ДНР в республике решено «Приостановить образовательный процесс во всех образовательных и научных организациях с 19 февраля 2022 года до особого распоряжения».

На фоне обострения ситуация в Донюассе полпред самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего в ходе минских переговоров опроверг данные о том, что регион якобы выходит из минских договоренностей.

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«В связи с распространением в СМИ информации о якобы выходе республик Донбасса из минского переговорного процесса министерство иностранных дел ЛНР официально разъясняет: указанные трактовки СМИ не соответствуют действительности», - говорится в заявлении Дейнего, в Telegram-канале МИД ЛНР.

Киев готов решать вопрос Донбасса только политико-дипломатическим путем. Об этом ранее заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, сообщает РИА Новости. Он также подчеркнул, что информация о силовом освобождении Донбасса и наступлении военных со стороны Украины не соответствует действительности, такой сценарий даже не рассматривается Киевом.


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ФОТО: пресс-служба МЧС
ТЕГИ:ДонбассРостовская ОбластьБеженцы Из Украины
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