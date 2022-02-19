Россия своих не бросает. Страна принимает беженцев из Донбасса

Выехавших с территории Донбасса готовы принять уже 26 российских регионов, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Об этом сообщает РИА Новости.

С территории Донбасса эвакуируют прежде всего женщин, детей и пожилых. Только МЧС ДНР намерено планирует вывезти до 700 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».

Киев не соблюдает минские договорённости, в резудбьате на Донбассе ситуация «накалена и опасна», заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.