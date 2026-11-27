Над Россией сбили 318 украинских БПЛА
27 ноября 202609:00
Юлия Савченко
Военные за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России более 300 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
Дежурные силы ПВО нейтрализовали 318 дронов, пишет RT.
Беспилотники сбили в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской областях, а также над Ростовской, Смоленской, Тульской областями и Крымом.
Ранее стало известно, что над Ленинградской областью ликвидировали 45 украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.
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