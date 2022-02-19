МЧС: Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России

Ранее стало известно, что в связи с обострением ситуации в Донбассе руководство ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) объявило временную эвакуацию граждан. Жителей самопровозглашенных республик, в первую очередь, женщин, детей и пожилых людей, примут в Ростовской области.

Как рассказал представитель МЧС ЛНР на совещании с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, российскую границу пересекли 25 тысяч человек на личном транспорте. Кроме того, в ЛНР формируются организованные колонны численностью 10 тысяч человек.

