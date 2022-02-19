МЧС: Около 25 тысяч жителей ЛНР пересекли границу России

Границу России пересекли около 25 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Около 700 тысяч жителей планируют эвакуировать из ДНР

Ранее стало известно, что в связи с обострением ситуации в Донбассе руководство ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) объявило временную эвакуацию граждан. Жителей самопровозглашенных республик, в первую очередь, женщин, детей и пожилых людей, примут в Ростовской области.

Как рассказал представитель МЧС ЛНР на совещании с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, российскую границу пересекли 25 тысяч человек на личном транспорте. Кроме того, в ЛНР формируются организованные колонны численностью 10 тысяч человек.

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