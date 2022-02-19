Глава ЛНР Пасечник объявил всеобщую мобилизацию в республике

Глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник ратифицировал указ о всеобщей мобилизации в республике.

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«Объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию», — отмечается в указе.

Также с 10 февраля запрещается выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет с территории, сообщает RT.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о начале всеобщей мобилизации в ДНР.

Жители Донбасса с 18 февраля организованно выезжают в Россию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбассМобилизацияЛНР
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