Глава ЛНР Пасечник объявил всеобщую мобилизацию в республике
Глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник ратифицировал указ о всеобщей мобилизации в республике.
«Объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию», — отмечается в указе.
Также с 10 февраля запрещается выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет с территории, сообщает RT.
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о начале всеобщей мобилизации в ДНР.
Жители Донбасса с 18 февраля организованно выезжают в Россию.
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