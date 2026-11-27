В ДНР предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего
ФСБ задержала россиянку, причастную к подготовке теракта против высокопоставленного российского военнослужащего в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Силовики пресекли противоправную деятельность гражданки России 1997 года рождения - жительницы Волновахи, которая по заданию кураторов переехала в Донецк. Женщина вела наблюдение за работником одного из силовых ведомств и передавала Киеву данные о его передвижениях и используемых автомобилях, пишет RT. Для ликвидации военнослужащего украинская сторона задействовала три ударных беспилотника «Баба-яга» с самодельными взрывными устройствами. Дроны были подавлены с помощью системы радиоэлектронной борьбы, их обезвредили взрывотехники ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленница также передавала представителям украинских спецслужб сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России в Волновахском и Мариупольском муниципальных образованиях.
Против задержанной возбудили уголовное дело о госизмене, женщина заключена под стражу.
Ранее ФСБ сорвала диверсионно-террористический акт в отношении российского военного и членов его семьи в Сочи.
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