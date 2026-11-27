Средства ПВО за ночь сбили 318 украинских беспилотников

В ДТП с пассажирским автобусом в Красноярском крае погибли пять человек и пострадали 14

Салехард минувшей ночью остался без электричества

Правительство ввело новый запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей

Каждый второй россиянин пожалел о деньгах, потраченных на услуги специалистов