Захарова назвала геноцидом действия Украины на Донбассе

Происходящее в Донбассе - это геноцид со стороны Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Может быть, не в таких количественных параметрах, как в Африке, но, простите, разве мы количественными параметрами должны оперировать, если семь лет гибнут дети, женщины, гражданское население, когда люди не знают, что такое мирная жизнь вообще, когда для них звук падающего снаряда является чем-то абсолютно нормальным?», - отметила дипломат.

Взрыв, обстрел, эвакуация. Что творится на Донбассе?

По её словам, западные партнеры, позволяют себе усомниться в том, что там нет массовых захоронений, что это может быть фейком, что там ситуация не похожа на геноцид.

«Нет, она не похожа, действительно, на геноцид, она и есть геноцид, натуральный», - подчеркнула Захарова.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вооруженные силы Украины готовы на все, чтобы разрушить Донбасс в ближайшее время, жителям ближайших пунктов к линии соприкосновения необходимо покинуть республики, иначе больших потерь среди мирного населения не избежать.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:КиевГеноцидДонбассМария Захарова
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