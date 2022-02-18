Захарова назвала геноцидом действия Украины на Донбассе

По её словам, западные партнеры, позволяют себе усомниться в том, что там нет массовых захоронений, что это может быть фейком, что там ситуация не похожа на геноцид.

«Нет, она не похожа, действительно, на геноцид, она и есть геноцид, натуральный», - подчеркнула Захарова.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вооруженные силы Украины готовы на все, чтобы разрушить Донбасс в ближайшее время, жителям ближайших пунктов к линии соприкосновения необходимо покинуть республики, иначе больших потерь среди мирного населения не избежать.

