Захарова назвала геноцидом действия Украины на Донбассе
Происходящее в Донбассе - это геноцид со стороны Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Может быть, не в таких количественных параметрах, как в Африке, но, простите, разве мы количественными параметрами должны оперировать, если семь лет гибнут дети, женщины, гражданское население, когда люди не знают, что такое мирная жизнь вообще, когда для них звук падающего снаряда является чем-то абсолютно нормальным?», - отметила дипломат.
По её словам, западные партнеры, позволяют себе усомниться в том, что там нет массовых захоронений, что это может быть фейком, что там ситуация не похожа на геноцид.
«Нет, она не похожа, действительно, на геноцид, она и есть геноцид, натуральный», - подчеркнула Захарова.
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вооруженные силы Украины готовы на все, чтобы разрушить Донбасс в ближайшее время, жителям ближайших пунктов к линии соприкосновения необходимо покинуть республики, иначе больших потерь среди мирного населения не избежать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,0 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
344 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
12,0 млн+198 тыс. / сут.
- СМИ: Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал начальнику Народной милиции
- Захарова назвала геноцидом действия Украины на Донбассе
- Умер народный артист РФ Борис Невзоров
- Депутат Водолацкий: Ростовская область справится с приемом эвакуируемых жителей Донбасса
- Главком ВСУ заявил, что вариант наступления на Донбасс даже не рассматривается
- СМИ: В центре Донецка прогремел мощный взрыв
- Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей всем эвакуированным из Донбасса
- Макаревич рассказал, что с трудом терпит жизнь в России
- В Луганске и Донецке началась эвакуация мирных жителей в Россию
- Хоккеисты России вышли в финал Олимпиады, победив Швецию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru