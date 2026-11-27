В РФ продлили запрет на экспорт топлива для реактивных двигателей
Правительство России ввело новый временный запрет на вывоз топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Ограничения будут действовать с 1 декабря текущего года до 31 марта 2027-го включительно, пишет RT.
Как отметили в правительстве, запрет не касается поставок авиакеросина по международным межправительственным соглашениям.
В июне кабмин ввел аналогичные ограничения на вывоз топлива, который заканчивается 30 ноября.
Экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН заявлял, что в России ввели временный запрет на экспорт авиационного керосина, чтобы не допустить продажи топлива за рубеж в погоне за сверхприбылью и избежать роста цен на авиаперевозки.
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