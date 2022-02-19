Байден проведет онлайн-встречу по Украине с главами стран G7
Президент США Джо Байден проведет встречу в формате онлайн с другими главами стран Группы семи (G7) для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Встреча состоится 24 февраля.
По словам Псаки, Байден продолжит следить за ситуацией на Украине и вести тесную координацию с союзниками США по данному вопросу.
Ранее в пятницу главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России. Экстренные меры они объяснили тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.
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