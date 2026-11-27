Настоящий взрыв эмоций: ГУДТАЙМС встретились с поклонниками на НАШЕм Радио
Группа представила новый альбом «Неоклассика».
В офисе НАШЕго Радио прошло закрытое прослушивание нового альбома группы ГУДТАЙМС «Неоклассика». Попасть на встречу смогли любители музыки, которые выиграли билеты в эфире и в социальных сетях радиостанции.
Программный директор НАШЕго Радио и ведущий шоу «Подъёмники» Игорь Паньков презентовал гостям новый пресс-центр, в котором и прошла встреча. Он разыграл два билета на концерт ГУДТАЙМС для автора лучшего вопроса музыкантам. Гости с энтузиазмом делились отзывами об альбоме «Неоклассика».
Вячеслав и Денис из Тулы приехали специально ради встречи с любимой группой – не остановили ни дальняя дорога, ни снегопад. НАШЕ Радио они слушают почти 20 лет, сейчас чаще всего включают эфир в автомобиле. С группой ГУДТАЙМС познакомились на рок-фестивале: услышали, заинтересовались и с тех пор следят за их творчеством, в том числе благодаря эфирам любимой радиостанции.
Ольга, экономист из Москвы, пришла на прослушивание с дочерью Никой, ученицей одиннадцатого класса. Сегодня НАШЕ Радио объединяет разные поколения, а Ника в лёгкой зумерской манере называет программы «подкастами».
«Я слушаю НАШЕ Радио вместе с мамой, я меломанка, особенно нравится, когда общаются утренние «Подъёмники». На радио привлекает сама атмосфера, потому что просто музыку можно послушать и на плеере. Я, когда узнала, что пойду на встречу с ГУДТАЙМС, заранее подготовилась – изучила их альбом, но думаю, вместе послушать треки будет ещё интересней», – поделилась эмоциями Ника.
Постоянная слушательница НАШЕго Радио Руслана отлично знает свежие композиции коллектива и уже сформировала собственное мнение о новом этапе их творчества.
«Прослушала альбом – общее впечатление: ребята ушли в “космическое” направление. Особенно понравилась песня “Уходи” – необычная, ни на что не похожая. Коллектив вышел на новый уровень, чувствуется, что музыканты повзрослели. Немного не хватает настроения прошлых альбомов, но на концерты я продолжу ходить с удовольствием и буду их поддерживать», – поделилась мнением Руслана.
Лидер ГУДТАЙМС Артём Шаров рассказал, что композитор коллектива Никита начал писать музыку прямо в туре — на планшете, без живых инструментов, поэтому первый трек получился электронным. Именно с этой песни началось новое звучание альбома и смена лирического героя. А вот композицию «Уходи» вообще сомневались, включать ли в альбом. У песни было слишком необычное звучание, но в итоге она понравилась поклонникам. Солист также объяснил, почему альбом называется «Неоклассика».
«Название появилось не просто так: это трилогия, и его первая часть – «Классика», вторая - «Классика. Хиромантия», и так они были названы вовсе не в честь музыкальных жанров, а потому что там был классический звук, и классическая манера ГУДТАЙМС. А в «Неоклассике» уже изменился и лирический герой, и звучание. И мы решили, что это уже своего рода финальный апгрейд “Классики”», – сказал Артём Шаров.
Гости НАШЕго Радио задавали вопросы и в тёплой дружеской беседе смогли стать ближе к любимой группе, взять автографы и зарядиться хорошим настроением.
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