Российские теннисисты установили рекорд по выигранным соревнованиям за год
Российские теннисисты из разных категорий - от детей до профессионалов - установили национальный рекорд по числу выигранных международных турниров за год. Об этом рассказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
По его словам, спортсмены одержали победу в 694 турнирах.
«Участвовали в соревнованиях в 94 странах, выиграли в 69. В прошлом году на это время было 667 побед, сейчас - 694, а рекорд за все время был 686», - поделился глава ФТР.
Как отметил Тарпищев, по итогам текущего года россияне впервые в истории могут преодолеть отметку в 700 выигранных теннисных турниров.
Ранее россиянка Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Ura.ru.
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