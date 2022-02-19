Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области из-за эвакуации с Донбасса
Власти Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения числа беженцев из Донбасса. Об это сообщил в субботу губернатор Ростовский области Василий Голубев.
Решение принято в ходе оперативного совещания с врио главы МЧС Александром Чуприяном.
«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», - цитирует Голубева ТАСС.
«Это правильное решение, мы его поддерживаем», - поддержал Чуприян.
В связи с ЧС в режим круглосуточный готовности в регионе переведены все министерства. В члены правительства практически через каждые два часа должны докладывать об изменении ситуации, а при необходимости – «мгновенно».
18 февраля а ЛНР и ДНР началась эвакуация жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru