Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области из-за эвакуации с Донбасса

Власти Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения числа беженцев из Донбасса. Об это сообщил в субботу губернатор Ростовский области Василий Голубев.

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Решение принято в ходе оперативного совещания с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», - цитирует Голубева ТАСС.

«Это правильное решение, мы его поддерживаем», - поддержал Чуприян.​​​​​​​

В связи с ЧС в режим круглосуточный готовности в регионе переведены все министерства. В члены правительства практически через каждые два часа должны докладывать об изменении ситуации, а при необходимости – «мгновенно».

18 февраля а ЛНР и ДНР началась эвакуация жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.

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