Справедливая цена аренды однокомнатной квартиры в 2027 году в Москве в спальном районе у метро может составлять 58-72 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной квартиры - 78–98 тысяч. Об этом заявил «Газете.Ru» финансовый эксперт Pronline.ru Дмитрий Трепольский.

По его словам, речь идет о жилье в пределах МКАД с исправной техникой, мебелью, обычным современным ремонтом. Цена не учитывает оплату коммунальных услуг по счетчикам.

При этом для Казани эксперт прогнозирует ставки в 32–40 тысяч рублей за однокомнатную квартиру, 44–56 тысяч - за двухкомнатную. Для Екатеринбурга стоимость аренды может составить 30–38 тысяч и 42–53 тысячи соответственно, для Ярославля - 22–28 тысячи за однушку и 30–38 тысяч за двухкомнатную квартиру, шку. рублей, а в Смоленске аренда может обойтись в 18–24 тысячи или 25–32 тысячи.

Как отметил Трепольский, в базовом сценарии в первой половине года стоимость аренды будет колебаться в пределах 2%, в третьем квартале ставки могут прибавить 5–7%. Рост цен сдержит выход на рынок жилья, купленного инвесторами во время действия массовой льготной ипотеки.

«Если же кредиты на покупку жилья останутся дорогими, а предложение съемных квартир сократится, во втором полугодии рост ставок в крупных городах может ускориться до 10–14% год к году. Чтобы понять, завышена ли цена конкретной квартиры, нужно сравнить несколько вариантов в том же доме или соседних кварталах», — указал эксперт.

Трепольский обратил внимание, что в расчет необходимо включить коммунальные платежи и разовые расходы. Например, при аренде за 50 тысяч рублей комиссия в 25 тысяч при распределении на год добавит к расходам около 2,1 тысячи в месяц. Возвратный депозит следует учитывать отдельно, он влияет на то, сколько денег понадобится человеку при заселении.

Ранее СМИ сообщили, что в России годовой доход от сдачи квартиры сократился почти на 14% (56 тысяч рублей) на один объект, это связывают со снижением арендных ставок, увеличением времени поиска жильцов и инфляцией.

