Аналитик рассказал о схемах мошенников перед Новым годом
Мошенники в преддверии новогодних праздников могут чаще использовать фальшивые объявления об аренде, предложения о покупке подарков, уведомления о доставке. Об этом заявил бизнес-аналитик, преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких в беседе с «Газетой.Ru».
«Один из поводов насторожиться — предложение забронировать загородный дом на праздники по цене заметно ниже других объявлений, если продавец при этом торопит с предоплатой. Нужно особенно внимательно проверять, кому и за что предстоит заплатить», — предупредил эксперт.
Он также посоветовал приобретать билеты на мероприятия и подарочные сертификаты на официальных сайтах организаторов либо у известных продавцов. Кроме того, повод для проверки — звонок о подарке, которого человек не заказывал. Если собеседник, представившийся курьером, просит продиктовать код из сообщения, следует закончить разговор и проверить заказ через приложение или официальную поддержку сервиса.
По словам Высоких, еще один риск — голосовое сообщение от знакомого с просьбой срочно перевести деньги. Информацию тоже лучше проверить, позвонив на привычный номер человека, поскольку мошенники могут подделать голос с помощью искусственного интеллекта.
По данным Банка России, в июле — сентябре текущего года было зафиксировано 477,4 тысячи мошеннических операций на сумму свыше 7,2 млрд рублей.
Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил, что перед Новым годом мошенники используют спешку соискателей, чтобы выманивать деньги и персональные данные под видом трудоустройства.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Настоящий взрыв эмоций: ГУДТАЙМС встретились с поклонниками на НАШЕм Радио
- В РФ продлили запрет на экспорт топлива для реактивных двигателей
- Аналитик рассказал о схемах мошенников перед Новым годом
- Над Россией сбили 318 украинских БПЛА
- Российские теннисисты установили рекорд по выигранным соревнованиям за год
- Пиотровский назвал сокращение зарубежного кинопроката плюсом для российского кино
- «Письма Деду Морозу»: Страны Балтии рассорились из-за границ с Россией
- В парламенте Канады потребовали объявить американского посла персоной нон грата
- В Новороссийске три человека пострадали из-за атаки БПЛА
- В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли пять человек, 13 пострадали