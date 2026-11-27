Пиотровский назвал сокращение зарубежного кинопроката плюсом для российского кино
Сокращение иностранного проката «идет в плюс» российскому кинематографу, считает глава совета директоров киностудии «Ленфильм» Борис Пиотровский. Об этом он заявил в интервью РБК.
По словам Пиотровского, такие меры открывают более широкие возможности для отечественного кинопроизводства.
«Как, собственно говоря, и для всего, когда наша страна столкнулась с ограничениями, по целому ряду направлений у нас выросли возможности. Мы научились делать массу продукции, которая стала востребованной», — отметил он.
В то же время глава «Ленфильма» указал, что российское кино, несмотря на «искусственно созданные и зачастую не работающие» ограничения, ориентируется на мировые стандарты. По словам Пиотровского, это видно по сериалам и фильмам, которые выпускают в стране.
Ранее в Госдуме предложили ввести квоты на зарубежные фильмы, инициатива предусматривает, что в определенные периоды года кинотеатры не смогут показывать иностранное кино или будут показывать меньше таких лент, чем отечественных, напоминает Ura.ru.
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