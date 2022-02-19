Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию
Глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом он заявил в своем видеообращении.
«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации», — цитирует Пушилина ТАСС.
Позже Народный совет ДНР утвердил проведение всеобщей мобилизации на территории республики «в связи с непосредственной угрозой агрессии против ДНР» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В пятницу, 18 февраля, власти ДНР объявили эвакуацию населения в связи с обострением в Донбассе. Из республики вывозят прежде всего женщин, детей и пожилых людей, их размещают в Ростовской области. ДНР уже покинули 6,6 тысячи человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru