Еще в одном регионе Сибири начали уничтожать скот фермеров
В Тюменской области у жителей стали изымать домашних свиней для забоя, сообщает в Telegram-канал регионального комитета КПРФ.
Это происходит в Абатском, Аромашевском, Викуловском и Юргинском районах. «История повторяется: свиней убивают и сжигают, компенсации платят не всем. Жители звонят, но веры властям уже нет», — следует из сообщения. Власти утверждают, что причина таких действий — риск распространения болезни. В КПРФ говорят, что речь может идти об африканской чуме свиней. Коммунисты указали, что им удалось остановить убийство животных в Юргинском районе.
По данным партии, на территории муниципалитета на готовом к уборке поле лежат туши убитых свиней и это длится уже полторы недели. Их не сжигают, а звери и птицы растаскивают падаль.
На днях стало известно, что в деревне Бутырки Иркутской области у местных жителей изымают домашний скот - коров, коз, овец и свиней. Утверждается, что произошла вспышка узелкового дерматита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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