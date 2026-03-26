Минсельхоз США: Массовые убои скота в РФ могут происходить из-за эпидемии ящура

Из доклада ведомства следует, что хотя власти объясняют происходящее пастереллезом или бешенством, «локальные источники, а также торговые контакты указывают на то, что масштаб принятых мер может свидетельствовать о неподтвержденной вспышке ящура».

Помимо убоя скота в регионах Сибири вводятся жесткие карантинные меры, включая кордоны и запрет на передвижение. Минсельхоз США отмечает, что это нетипично для пастереллеза, с которым борются карантином и лекарствами.

Ранее стало известно, что в селе Козиха Новосибирской области осталось только две семьи, у которых жив скот. Жители региона написали заявление в региональную прокуратуру на губернатора Андрея Травникова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

