Минсельхоз США: Массовые убои скота в РФ могут происходить из-за эпидемии ящура

В России массовые случаи изъятия и убоя скота в регионах, что привело к протестам фермеров, которые лишились собственности и бизнеса, могут быть связаны с эпидемией ящура, сообщает Минсельхоз США.

Профицитный товар: Как заражение скота ящуром отразится на стоимости мяса

Из доклада ведомства следует, что хотя власти объясняют происходящее пастереллезом или бешенством, «локальные источники, а также торговые контакты указывают на то, что масштаб принятых мер может свидетельствовать о неподтвержденной вспышке ящура».

Помимо убоя скота в регионах Сибири вводятся жесткие карантинные меры, включая кордоны и запрет на передвижение. Минсельхоз США отмечает, что это нетипично для пастереллеза, с которым борются карантином и лекарствами.

Ранее стало известно, что в селе Козиха Новосибирской области осталось только две семьи, у которых жив скот. Жители региона написали заявление в региональную прокуратуру на губернатора Андрея Травникова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
