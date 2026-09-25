ОСАДА И ХОККЕЙНАЯ ТРАГЕДИЯ

Сентябрь стал месяцем нашествия медведей, сообщения о нападениях которых напоминают сводку боевых действий. Так, утром 25 сентября стало известно, что медведь убил 51-летнюю жительницу села Вознесенка в Красноярском крае. Ранним утром в пятницу женщина вышла из дома на свой участок, увидела медведя, который пытался пробраться в загон с домашними животными, зверь набросился на нее и задрал насмерть, после чего получил пулю от соседа погибшей. По данным РИА Новости, это уже седьмая смерть в Красноярском крае после нападения медведей.

Ночью пришли тревожные вести с Чукотки. Там медведь напал на рыбака в селе Марково. Он ранил мужчину и забрал его рыбу, однако рыбаку удалось спастись. А вот в Вологодской области не удалось избежать трагедии. После нападения на территории лесничества погиб 73-летний житель села Устье, известный охотовед и профессиональный охотник Владимир Краев.

23 сентября сообщалось, что города Абаза в Хакасии попал в «медвежью осаду».

«Тревожная ночь выдалась в Абазе. Таежный город фактически в медвежьей осаде - выходы зверей фиксировались со всех сторон... Некоторых зверей прогнали, но три убито (один медведь был огромным). На дачах, убегая, медведь снес забор», - написал тогда в соцсетях заместитель главы Хакасии Дмитрий Бученик.

Кроме того, на этой неделе стало известно, что медведь убил отца игрока клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко, известного хоккейного тренера, 62-летнего Александра Кузьменко. Трагедия произошла в Туве во время сплава группы туристов по реке Большой Енисей. Они разбили лагерь в глухой тайге, но вскоре к людям вышел медведь. Зверь нанес Кузьменко серьезные травмы лица, людям удалось отбить мужчину и доставить его в больницу, однако там он скончался.

Вице-президент Федерация хоккея России Роман Ротенберг назвал случившееся «страшной трагедией».

«Страшная трагедия. Александр Григорьевич посвятил жизнь детскому хоккею. Работал в школах «Белые медведи» и «Северная звезда», в последние годы – в Национальном хоккейном центре. Он воспитал многих хоккеистов, среди которых Никита Коростелёв, Даниил Григорьев, Александр Пелевин и, конечно, его сын Андрей – игрок сборной России. Я много общался и с Андреем, и с Александром Григорьевичем. Он был настоящим хоккейным человеком, преданным своему делу, внимательным наставником и любящим отцом», - написал Ротенберг в соцсетях.

Руководство «Питтсбурга» также выразило семье Кузьменко соболезнования, а сам родившийся в Якутске хоккеист экстренно вылетел из США в Россию.