«Осада людоедов!»: Россияне не могут спастись от медведей-убийц
В Красноярском крае медведи убили уже семь человек, в Хакасии целый город оказался в осаде, при этом охотники не хотят отстреливать косолапых, теряя на этом деньги.
Практически каждый день из разных регионов России приходят трагические сообщения об убивших или напавших на людей медведей. Целые города попадают в осаду к животным, а число жертв достигло 20 человек. На этом фоне эксперты объясняют, что охотникам стало просто не выгодно отстреливать этих хищников, и ждут ухудшения ситуации к зиме.
ОСАДА И ХОККЕЙНАЯ ТРАГЕДИЯ
Сентябрь стал месяцем нашествия медведей, сообщения о нападениях которых напоминают сводку боевых действий. Так, утром 25 сентября стало известно, что медведь убил 51-летнюю жительницу села Вознесенка в Красноярском крае. Ранним утром в пятницу женщина вышла из дома на свой участок, увидела медведя, который пытался пробраться в загон с домашними животными, зверь набросился на нее и задрал насмерть, после чего получил пулю от соседа погибшей. По данным РИА Новости, это уже седьмая смерть в Красноярском крае после нападения медведей.
Ночью пришли тревожные вести с Чукотки. Там медведь напал на рыбака в селе Марково. Он ранил мужчину и забрал его рыбу, однако рыбаку удалось спастись. А вот в Вологодской области не удалось избежать трагедии. После нападения на территории лесничества погиб 73-летний житель села Устье, известный охотовед и профессиональный охотник Владимир Краев.
23 сентября сообщалось, что города Абаза в Хакасии попал в «медвежью осаду».
«Тревожная ночь выдалась в Абазе. Таежный город фактически в медвежьей осаде - выходы зверей фиксировались со всех сторон... Некоторых зверей прогнали, но три убито (один медведь был огромным). На дачах, убегая, медведь снес забор», - написал тогда в соцсетях заместитель главы Хакасии Дмитрий Бученик.
Кроме того, на этой неделе стало известно, что медведь убил отца игрока клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко, известного хоккейного тренера, 62-летнего Александра Кузьменко. Трагедия произошла в Туве во время сплава группы туристов по реке Большой Енисей. Они разбили лагерь в глухой тайге, но вскоре к людям вышел медведь. Зверь нанес Кузьменко серьезные травмы лица, людям удалось отбить мужчину и доставить его в больницу, однако там он скончался.
Вице-президент Федерация хоккея России Роман Ротенберг назвал случившееся «страшной трагедией».
«Страшная трагедия. Александр Григорьевич посвятил жизнь детскому хоккею. Работал в школах «Белые медведи» и «Северная звезда», в последние годы – в Национальном хоккейном центре. Он воспитал многих хоккеистов, среди которых Никита Коростелёв, Даниил Григорьев, Александр Пелевин и, конечно, его сын Андрей – игрок сборной России. Я много общался и с Андреем, и с Александром Григорьевичем. Он был настоящим хоккейным человеком, преданным своему делу, внимательным наставником и любящим отцом», - написал Ротенберг в соцсетях.
Руководство «Питтсбурга» также выразило семье Кузьменко соболезнования, а сам родившийся в Якутске хоккеист экстренно вылетел из США в Россию.
«27 ИЗ 100»: ОТСТРЕЛ, КОТОРОГО НЕТ
По данным Минприроды, сегодня в России более 300 тысяч бурых медведей, что в два раза больше показателей 1990 года. За минувший год количество косолапых увеличилось до 3,7 тысяч, при этом количество погибших после встречи с медведями в этом сезоне уже достигло 20 человек. Больше всего трагедий произошло в Красноярском крае, также приходили печальные новости из Иркутской и Томской областей, Бурятии, Алтая, Камчатки, Хабаровского края. Тувы и других регионов страны. Дошло до того, что медведь вышел людям в Сочи.
Охотовед и зоолог Михаил Кречмар объяснил НСН, что дело не в том, что медведи идут на запах еды и людей, а в невыполнении квоты на их отстрел.
«Дело не в "прикормили". Есть совершенно естественный рост численности. И есть недопромысел, который у нас составляет 73% в среднем по стране. То есть из каждых 100 медведей, которые определены к отстрелу управлениями охотничьего хозяйства, не добывается 73. Во-первых, все-таки надо выполнять эти квоты, и в организованном порядке. То есть не просто пьяные мужики шарахаются по лесу с ружьем. Нужен вынужденный отстрел в тех масштабах, которые должно определять каждое муниципальное образование на своей территории (…) На юге Сибири благополучие медведей висит на волоске. Это урожай кедра сибирского, сосны сибирской, но в этом году там засуха, очень плохой урожай, поэтому повышенная опасность со стороны медведей. Кстати и на Камчатке в этом году рыбы нет, отсюда и неприятности»», - пояснил эксперт.
По его словам, медведей недостаточно отстреливают, потому что в них нет никакой ценности.
«Он не нужен. Мясо его не едят, шкура его неликвидна. Когда странные люди говорят о том, что китайцам можно продать его желчь, они говорят с позиции где-то середины 1990-х годов», — указал Кречмар.
По данным издания «База», «медведей-людоедов» в России стало просто некому убивать, поскольку это невыгодно охотникам.
«В первую очередь, проблема в нововведениях: разрешение на отстрел теперь дают лишь на месяц, а не на сезон, и в среднем оно обходится в 18 тысяч рублей. В итоге с учётом своей основной работы охотники успевают всего на 2–4 вылазки, и расходы никак не удаётся "отбить". Не спасает даже выплата от властей в 36 тысяч рублей за одного медведя, которую некоторые регионы ввели в сентябре после нашествия косолапых. Траты на дорогу, снаряжение и оформление бумаг всё равно не окупаются. Сложность ещё и в том, что отстреливать медведей возле населённых пунктов запрещено — только если зверь уже нападает», - отмечает издание.
При этом охотники прогнозируют, что зимой ситуация станет еще хуже и голодные медведи станут еще чаще выходить к людям.
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