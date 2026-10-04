Роспотребнадзор рассказал о проверке в Иркутском противочумном институте

В Роспотребнадзоре заявили, что по результатам обследования у контактных лиц были диагностированы лишь два случая коронавирусной инфекции и два случая риновируса.

«Изменения состояния здоровья, связанные с инфекционной патологией, не выявлены», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте также не зафиксировано. У скончавшейся же сотрудницы выявлена пневмония неустановленной этиологии, при этом микроорганизмов, связанные с ее профессиональной деятельностью не обнаружено.



1 октября в Шелеховской районной больнице Иркутской области скончалась сотрудница противочумного института, предположительно заразившаяся легочной чумой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».