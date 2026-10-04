Роспотребнадзор рассказал о проверке в Иркутском противочумном институте

Роспотребнадзор подвел итоги проверки сотрудников Иркутского противочумного института, которая была инициирована после выявления случая заболевания одной из работниц учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Иркутской области умерла пациентка с подозрением на чуму

В Роспотребнадзоре заявили, что по результатам обследования у контактных лиц были диагностированы лишь два случая коронавирусной инфекции и два случая риновируса.

«Изменения состояния здоровья, связанные с инфекционной патологией, не выявлены», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте также не зафиксировано. У скончавшейся же сотрудницы выявлена пневмония неустановленной этиологии, при этом микроорганизмов, связанные с ее профессиональной деятельностью не обнаружено.

1 октября в Шелеховской районной больнице Иркутской области скончалась сотрудница противочумного института, предположительно заразившаяся легочной чумой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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