РФ может остаться без серверов и сервисов «Google»

В России могут исчезнуть старые серверы «Google». До этого эксперты также заговорили о возможной блокировке сервисов американской компании в стране. При этом некоторые специалисты считают, что не все российские аналоги уже могут заменить сервисы «Google».

БЕЗ СЕРВЕРОВ

Накануне издание РБК сообщило, что американская компания «Google» заберет у российских интернет-провайдеров ее старые серверы. Речь идет о моделях Dell R720, которые использовались в рамках ускоряющей доставку контента системы «Google Global Cache».