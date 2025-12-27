РФ может остаться без серверов и сервисов «Google»
«Google» собирается забрать у интернет-провайдеров в РФ старые серверы.
В России могут исчезнуть старые серверы «Google». До этого эксперты также заговорили о возможной блокировке сервисов американской компании в стране. При этом некоторые специалисты считают, что не все российские аналоги уже могут заменить сервисы «Google».
БЕЗ СЕРВЕРОВ
Накануне издание РБК сообщило, что американская компания «Google» заберет у российских интернет-провайдеров ее старые серверы. Речь идет о моделях Dell R720, которые использовались в рамках ускоряющей доставку контента системы «Google Global Cache».
Известно, что компания устанавливает оборудование у операторов связи в разных странах, и на серверах хранится наиболее востребованный пользователями в Сети контент. В том числе ролики «YouTube», карты, обновления для приложений на «Android» и браузера «Chrome», а также изображения из поиска «Google». За счет этого его загрузка происходит быстрее.
«Google» уже направила партнерам письмо с предупреждением о том, что модель оборудования Dell R720 была снята с производства и не имеет гарантийного срока. В связи с этим корпорация приняла решение о выводе машины из эксплуатации с 26 января 2026 года.
Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН объяснил действия «Google» враждебностью по отношению к россиянам.
«Кэширование ускоряет загрузку "YouTube" и других сервисов "Google", а без него все действительно станет медленнее. Но никто не прекратит свою работу. Кому надо — будут и дальше смотреть видео, как и смотрели. На мой взгляд, "Google" поступает нерационально. Компания в очередной раз показывает свою максимальную незаинтересованность в российском рынке, а, может быть, и враждебность. Если раньше мы могли смеяться над тем, что оборудование "Google" якобы устаревает, поскольку об этом говорило государство, то сегодня корпорация сама показывает себя с негативной точки зрения», - заявил он.
БЕЗ СЕРВИСОВ
До этого первый замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин посоветовал россиянам переходить на российские почтовые сервисы вместо «Google Mail». Такой совет в своем канале на платформе «Max» он дал после того, как американская фирма разрешила пользователям изменить имя почтового адреса внутри уже существующего аккаунта.
При этом СМИ усмотрели в словах Горелкина намек на возможную скорую блокировку сервисов «Google» в России. Ранее член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов уже говорил, что в стране могут заблокировать все сервисы «Google».
По его словам, это связано это с тем, что IT-компания до сих порт хранит все персональные данные за пределами РФ, что является серьезной угрозой для страны, так как российский бизнес содержит в облачных сервисах практически все данные, в том числе о своем финсостоянии.
«Считаю, что абсолютно правильная тенденция мягкого выдавливания всего американского с территории Российской Федерации. Эти сервисы и ряд других могут постепенно также начинать замедляться, усложняться, чтобы у наших граждан был определенный период и у бизнеса на переход на российские аналоги», - приводит слова Свинцова «Газета.Ru».
Артем Геллер тоже допустил, что сервисы «Google» в России будут заблокированы.
«Компания практически не взаимодействует с нашими властями. Поэтому блокировка сервисов или замедление работы вполне возможны», - сказал он в интервью «Москве 24».
При этом IT-эксперт подчеркнул, что «Google Поиск» еще долгое время будет работать в РФ, так как на нем много чего завязано, и российская аудитория активно его использует.
В свою очередь журналист, продюсер Иван Засурский в разговоре с НСН отметил, что некоторые сервисы «Google» не имеют российских аналогов, но необходимы пользователю, потому их блокировка, скорее всего, не будет долгой.
«Мы идем по пути Китая, когда создаем закрытую систему и постепенно отключаем иностранных провайдеров. К сожалению, это приведет к ухудшению наших сервисов и наших возможностей. У нас нет нормальных сервисов, в которых можно было совместно редактировать документы. Однако, основная проблема — искусственный интеллект. Остался только — GigaChat. "Яндекс" уже делает все на китайской основе. Для нас не перспективно и проигрышно отрезать себя. Конечно, местные игроки, которые почувствовали сладость захвата новых ниш от отсутствия конкуренции на рынке, будут противодействовать. Допускаю, что будет найден разумный компромисс. В какой момент — не знаю, но ситуация не безнадежная», - сказал он.
Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что авторизация на сайтах через иностранные сервисы популярна у пользователей Сети, а введение штрафов за это приведет к коллизиям, когда компанию будут штрафовать за использование ее же ресурсов, поэтому необходим конкретный список таких организаций.
