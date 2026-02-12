Кабмин отсрочил уплату утильсбора для крупнейших автопроизводителей

Правительство России решило отсрочить уплату утилизационного сбора для крупнейших производителей автотехники, сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов. Об этом сообщил Минпромторг.

Согласно решению, платеж за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года перенесен на декабрь 2026 года. Речь идет о крупнейших российских компаниях отрасли. В министерстве уточнили, что мера касается производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов.