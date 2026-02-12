Кабмин отсрочил уплату утильсбора для крупнейших автопроизводителей
Правительство России решило отсрочить уплату утилизационного сбора для крупнейших производителей автотехники, сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов. Об этом сообщил Минпромторг.
Согласно решению, платеж за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года перенесен на декабрь 2026 года. Речь идет о крупнейших российских компаниях отрасли. В министерстве уточнили, что мера касается производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов.
С 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утильсбора. Ставку привязали не только к объему мотора, но и к его мощности.
Одновременно льготный сбор для физических лиц при ввозе легковых автомобилей из-за границы сохранили только для машин с двигателями мощностью до 160 л.с., для остальных применяется коммерческий тариф, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Взятие Харькова связали с полным контролем над Донбассом
- Меркель могут выдвинуть в президенты из-за отсутствия альтернатив
- «Ходовой товар»: Как золото помогло укрепить российскую экономику
- Девять дней в Шанхае обошлись россиянке в 154 тысячи рублей
- В России сочли странным заявление о «точке невозврата» в отношениях с Японией
- Сидр сидру рознь: Чем вызван взрывной рост производства «яблочных» напитков
- Аэродром «Школьный» могли использовать для подскока F-16
- Кабмин отсрочил уплату утильсбора для крупнейших автопроизводителей
- Пять человек госпитализированы после атак беспилотников под Белгородом
- От 120 тысяч рублей: Туроператоры представили цены на летнюю Турцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru