Кабмин отсрочил уплату утильсбора для крупнейших автопроизводителей

Правительство России решило отсрочить уплату утилизационного сбора для крупнейших производителей автотехники, сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов. Об этом сообщил Минпромторг.

Согласно решению, платеж за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года перенесен на декабрь 2026 года. Речь идет о крупнейших российских компаниях отрасли. В министерстве уточнили, что мера касается производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов.

Путин: Утильсбор не будет вечным

С 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утильсбора. Ставку привязали не только к объему мотора, но и к его мощности.

Одновременно льготный сбор для физических лиц при ввозе легковых автомобилей из-за границы сохранили только для машин с двигателями мощностью до 160 л.с., для остальных применяется коммерческий тариф, передает «Радиоточка НСН».

