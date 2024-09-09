«Нож в спину!»: Аккаунты россиян заблокируют на фоне ухода Google из страны

«Пока непонятно, сбой это или санкции. Если компания и правда запрещает регистрацию с российских номеров, то тогда логичным выглядит выключение всех, кто уже зарегистрирован с российскими номерами. Если запрещают регистрироваться, значит, запрещают и пользоваться. То есть российские пользователи могут получить нож в спину от Google, их аккаунты могут аннулировать, заблокировать. Таких практик не было никогда, поэтому это уникальный поворот. Если они на это пойдут, можно ожидать, что компания в целом из России уходит. Мы видим переход на линию запрета. Ощущение, что Google готов уйти из России», - предупредил он.

Зыков рассказал, что в таком случае россиянам придется переходить на отечественные аналоги или попытаться обмануть систему, используя иностранные номера.

«Тогда россиянам придется переходить на отечественные сервисы и российские смартфоны. Например, есть российский смартфон Р-ФОН, который поддерживает приложения на Android. Есть операционная система Аврора, есть независимые разработчики на базе Android. Мы пока заняли ожидательную позицию. В целом, например, холдинг Mail.ru уже сделал домен, чтобы можно было перенести всю почту с Gmail к ним, сохранится и адрес, и вся переписка. Возможно, есть сервисы, которые помогут и файлы из «облака» перенести. Обычно Google не блокирует неожиданно. Если это произойдет, они должны будут дать какое-то время на перенос данных. Всегда есть возможность зарегистрироваться на иностранный номер, просто это уже система. Они могут смотреть и по геолокации, не только по номеру телефона. С другой стороны, это невыгодно американским спецслужбам, которые получают какие-то данные о пользователях из России», - отметил собеседник НСН.

В начале июня США запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России (в том числе физлицам). Запрет должен вступить в силу 12 сентября 2024 года. Так, Google объявил, что с 9 сентября отключит BigQuery – сервис для хранения и анализа больших массивов данных с поддержкой ИИ, а платформа Miro с 12 сентября прекратит работу для аккаунтов из России. Эксперты опасаются, что россиян могут отключить и от Gmail и других сервисов, передает «Радиоточка НСН».

