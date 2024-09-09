«Нож в спину!»: Аккаунты россиян заблокируют на фоне ухода Google из страны
Владимир Зыков заявил НСН, что компания Google готова окончательно покинуть российский рынок, тогда пользователи потеряют все свои аккаунты.
Все аккаунты россиян заблокируют после окончательного ухода Google из страны, политика компании говорит именно о таком сценарии на фоне санкций, заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН.
Компания Google запретила россиянам создавать Google-аккаунты с привязкой к российским номерам, сообщают СМИ. При этом корпорация не делала никаких официальных заявлений на этот счет. В отрасли отмечают, что это может быть лишь техническим сбоем, а не очередным ограничением. Зыков подтвердил проблему, назвав ситуацию «уникальной».
«Пока непонятно, сбой это или санкции. Если компания и правда запрещает регистрацию с российских номеров, то тогда логичным выглядит выключение всех, кто уже зарегистрирован с российскими номерами. Если запрещают регистрироваться, значит, запрещают и пользоваться. То есть российские пользователи могут получить нож в спину от Google, их аккаунты могут аннулировать, заблокировать. Таких практик не было никогда, поэтому это уникальный поворот. Если они на это пойдут, можно ожидать, что компания в целом из России уходит. Мы видим переход на линию запрета. Ощущение, что Google готов уйти из России», - предупредил он.
Зыков рассказал, что в таком случае россиянам придется переходить на отечественные аналоги или попытаться обмануть систему, используя иностранные номера.
«Тогда россиянам придется переходить на отечественные сервисы и российские смартфоны. Например, есть российский смартфон Р-ФОН, который поддерживает приложения на Android. Есть операционная система Аврора, есть независимые разработчики на базе Android. Мы пока заняли ожидательную позицию. В целом, например, холдинг Mail.ru уже сделал домен, чтобы можно было перенести всю почту с Gmail к ним, сохранится и адрес, и вся переписка. Возможно, есть сервисы, которые помогут и файлы из «облака» перенести. Обычно Google не блокирует неожиданно. Если это произойдет, они должны будут дать какое-то время на перенос данных. Всегда есть возможность зарегистрироваться на иностранный номер, просто это уже система. Они могут смотреть и по геолокации, не только по номеру телефона. С другой стороны, это невыгодно американским спецслужбам, которые получают какие-то данные о пользователях из России», - отметил собеседник НСН.
В начале июня США запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России (в том числе физлицам). Запрет должен вступить в силу 12 сентября 2024 года. Так, Google объявил, что с 9 сентября отключит BigQuery – сервис для хранения и анализа больших массивов данных с поддержкой ИИ, а платформа Miro с 12 сентября прекратит работу для аккаунтов из России. Эксперты опасаются, что россиян могут отключить и от Gmail и других сервисов, передает «Радиоточка НСН».
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