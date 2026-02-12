Путин выбрал разведку после фильма о шпионах

Президент России Владимир Путин решил стать разведчиком под влиянием кино, рассказал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. Об этом он сообщил на форуме кинопремии «Герои большой страны», который проходит в Москве на площадке Национального центра «Россия».

По словам Новикова, кино способно формировать профессиональные ориентиры, когда зритель видит путь героя от начала до достижения цели. В качестве примера он привел фильм «Движение вверх», после выхода которого многие подростки, как он отметил, записались в баскетбольные секции. Новиков добавил, что и Путин в свое время выбрал профессию разведчика после просмотра «великого фильма о разведчиках».