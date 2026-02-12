Путин выбрал разведку после фильма о шпионах
Президент России Владимир Путин решил стать разведчиком под влиянием кино, рассказал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. Об этом он сообщил на форуме кинопремии «Герои большой страны», который проходит в Москве на площадке Национального центра «Россия».
По словам Новикова, кино способно формировать профессиональные ориентиры, когда зритель видит путь героя от начала до достижения цели. В качестве примера он привел фильм «Движение вверх», после выхода которого многие подростки, как он отметил, записались в баскетбольные секции. Новиков добавил, что и Путин в свое время выбрал профессию разведчика после просмотра «великого фильма о разведчиках».
Ранее сам глава государства говорил, что мечта о работе в разведке появилась у него под влиянием книг и фильмов, в том числе четырехсерийной картины «Щит и меч». По словам Путина, его поразило, что усилиями одного человека в разведке можно повлиять на судьбы тысяч людей и добиться того, чего не удается армиям.
Карьера будущего президента в органах госбезопасности началась в 1975 году после окончания Ленинградского государственного университета и завершилась в 1991 году. Путин уволился из КГБ в звании подполковника, передает «Радиоточка НСН».
