«Очень много этических дискуссий вокруг нейросетей. Например, в медицине говорят, что современные способы диагностики заболевания работают с точностью 90%. «Это плохо, отвратительно, не надо пускать ИИ в медицину». Оппоненты забывают добавить, что точность работы врача 67%. За счет перепроверки этот процент увеличивается, конечно же. Однако стоит признать, что искусственный интеллект квалифицированнее, чем врач. Уровень опасности в нейросетях такой же, как в Word, как в любом современным программном обеспечении. Придумывать какие-то дополнительные сущности плохо. Возможно, это наш новый дивный мир, с которым мы просто должны смириться. Возможно, это выглядит как моя профдеформация, но тем не менее мы же говорим о прогрессе. Мы находимся на переломе, который показывает нам новый мир. Нет никакого цифрового концлагеря. Есть такая жизнь, где в обмен на контроль мы получаем лучшую историю. Основные проблемы идут не от индустрии, а от обычных людей», — сказал собеседник НСН.

Компания OpenAI совместно с ключевым инвестором Microsoft оказалась в центре судебного разбирательства, связанного с инцидентом в штате Коннектикут. По версии истцов, чат‑бот ChatGPT усугубил психические расстройства пользователя, что в конечном итоге привело к убийству его матери и собственной гибели.

Параллельно исследования показывают: чат‑боты периодически затрагивают опасные темы — от насилия до самоповреждения. При этом наблюдается тревожная тенденция среди американской молодежи: подростки все сильнее эмоционально привязываются к нейросетям.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН заявил, что при общении с нейросетями у пользователей на 27% возрастает уровень депрессии и тревожности.

