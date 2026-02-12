Мелания Трамп заявила о третьем воссоединении детей с семьями
Первая леди США Мелания Трамп сообщила о третьем случае воссоединения российских и украинских детей с их семьями в рамках ее инициативы. Заявление опубликовано пресс-службой Белого дома.
По словам Трамп, она начала стратегическое взаимодействие с обеими странами для содействия возвращению детей, перемещенных в связи с конфликтом. Она выразила уверенность, что подобные случаи продолжатся и в дальнейшем, отмечает издание «Профиль».
В документе отмечается, что первая леди и ее представитель поддерживают контакты с Россией и Украиной, обсуждая процесс возвращения несовершеннолетних.
Трамп также заявила, что ценит приверженность обеих сторон вопросу возвращения детей и призвала Москву и Киев активизировать усилия, чтобы обеспечить безопасное возвращение каждого ребенка к родным и опекунам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Hermes рассказал о попытках Эпштейна добиться встречи с ним
- Хуснуллин сообщил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области
- Мелания Трамп заявила о третьем воссоединении детей с семьями
- Суд арестовал экс-главу совета директоров Fesco Северилова
- Путин выбрал разведку после фильма о шпионах
- Гладков: ВСУ оставили без света более 220 тысяч абонентов в Белгородской области
- Панда Катюша останется в России на 15 лет
- Журова назвала странными слова Пихлера о спортсменах из России
- Суд арестовал устроившего стрельбу в техникуме Анапы студента и его соучастника
- Заморозка кадров: Как программистов заменили искусственным интеллектом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru