Мелания Трамп заявила о третьем воссоединении детей с семьями

Первая леди США Мелания Трамп сообщила о третьем случае воссоединения российских и украинских детей с их семьями в рамках ее инициативы. Заявление опубликовано пресс-службой Белого дома.

По словам Трамп, она начала стратегическое взаимодействие с обеими странами для содействия возвращению детей, перемещенных в связи с конфликтом. Она выразила уверенность, что подобные случаи продолжатся и в дальнейшем, отмечает издание «Профиль».