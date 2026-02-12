Мелания Трамп заявила о третьем воссоединении детей с семьями

Первая леди США Мелания Трамп сообщила о третьем случае воссоединения российских и украинских детей с их семьями в рамках ее инициативы. Заявление опубликовано пресс-службой Белого дома.

По словам Трамп, она начала стратегическое взаимодействие с обеими странами для содействия возвращению детей, перемещенных в связи с конфликтом. Она выразила уверенность, что подобные случаи продолжатся и в дальнейшем, отмечает издание «Профиль».

Львова-Белова сообщила о возвращении 122 детей к семьям на Украине с 2022 года

В документе отмечается, что первая леди и ее представитель поддерживают контакты с Россией и Украиной, обсуждая процесс возвращения несовершеннолетних.

Трамп также заявила, что ценит приверженность обеих сторон вопросу возвращения детей и призвала Москву и Киев активизировать усилия, чтобы обеспечить безопасное возвращение каждого ребенка к родным и опекунам, передает «Радиоточка НСН».

