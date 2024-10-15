«Обрезанный Android» и «Аврора»: Россиянам рассказали, как избежать блокировки сервисов Google
В РФ разработали ОС для смартфонов с клоном Android, где отключены все системы Google, поэтому очень маловероятно, что с такой ОС могут что-то сделать дистанционно, заявил НСН Илья Массух.
Чтобы обезопасить себя от отключения сервисов Google и соответственно от выхода из строя полностью операционной системы (ОС) телефона, нужно переходить на смартфоны на отечественной ОС с «обрезанным Android». Об этом НСН заявил президент фонда информационной демократии, бывший замминистра связи РФ Илья Массух.
Все сервисы Google могут быть заблокированы в РФ, — сообщили в Ростелекоме. При желании Google, её сервисы могут быть заблокированы на территории РФ — чтобы убить Android, достаточно заблокировать основные компоненты, отвечающие за множество бытовых вещей. Старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Дарий Халитов уточнил, что речь идет и о Google Drive, и о Gmail как почтовом ящике, и о множестве других сервисов. Массух отметил, что в России сейчас есть решения, которые могут помочь избежать серьезных последствий в случае отключения сервисов Google.
«Конечно, производитель может и включать и выключать сервисы удаленно. Другое дело, что у нас в реестре российского ПО есть несколько решений, которые называются мобильные операционные системы. Они сделаны как на так называемом обрезанном Android, так и на базе суверенной «Авроры». Более безболезненный переход для людей с точки зрения интерфейсных приложений, это, конечно, переход на российские клоны вот этого Android. У этих решений из реестра РФ сервисы Google отключены. Поэтому вероятность того, что Google удаленно сможет что-то сделать с этими системами, есть, но намного ниже, чем у обычного Samsung или какого-нибудь Xiaomi. Там специально обрезаны эти сервисы удаленного управления. Переход на «Аврору» – это уход от Google совсем. Другое дело, что у тебя мало приложений. Поэтому на «Аврору» обычно переходят корпоративные заказчики. Так что пугать совсем людей не надо, но переход на отечественное ПО как раз решает и предотвращает такие удаленные деструктивные воздействия со стороны вендоров», - рассказал он.
Массух отметил, что установить такой «обрезанный Android» на новый купленный смартфон будет нельзя, поэтому надо покупать устройство уже на готовой операционной системе.
«Дело в том, что эта ОС очень сильно интегрирована с "железом". Это не как Windows на компьютере. Там нет унификации такой. Поэтому делается мобильный программно-аппаратный комплекс. В данном случае надо покупать сразу комплект. Российские производители появились, и они не ломят цену. Уже несколько производителей объявили о наличии таких моделей», - пояснил он.
Он также рассказал, что риск отключения сервисов Google есть не только от самой корпорации, но и от производителей смартфонов.
«Отключить эти сервисы может Google как производитель Android. Samsung тоже производит формально свою «железку» и на нее ставит свою «операционку» под названием Android имени Samsung. Поэтому, наверное, еще Samsung может отключить. Поэтому основная задача, как бы она ни казалась трудно осуществимой, - переход на российские софты. Тогда у нас не будет этих сюрпризов», - подытожил он.
Ранее в Google заявили о намерении сохранить бесплатные сервисы в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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