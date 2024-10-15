«Обрезанный Android» и «Аврора»: Россиянам рассказали, как избежать блокировки сервисов Google

В РФ разработали ОС для смартфонов с клоном Android, где отключены все системы Google, поэтому очень маловероятно, что с такой ОС могут что-то сделать дистанционно, заявил НСН Илья Массух.

Чтобы обезопасить себя от отключения сервисов Google и соответственно от выхода из строя полностью операционной системы (ОС) телефона, нужно переходить на смартфоны на отечественной ОС с «обрезанным Android». Об этом НСН заявил президент фонда информационной демократии, бывший замминистра связи РФ Илья Массух.

Все сервисы Google могут быть заблокированы в РФ, — сообщили в Ростелекоме. При желании Google, её сервисы могут быть заблокированы на территории РФ — чтобы убить Android, достаточно заблокировать основные компоненты, отвечающие за множество бытовых вещей. Старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Дарий Халитов уточнил, что речь идет и о Google Drive, и о Gmail как почтовом ящике, и о множестве других сервисов. Массух отметил, что в России сейчас есть решения, которые могут помочь избежать серьезных последствий в случае отключения сервисов Google.

Приложение «Радар.НФ» удалили из GooglePlay из-за санкций
«Конечно, производитель может и включать и выключать сервисы удаленно. Другое дело, что у нас в реестре российского ПО есть несколько решений, которые называются мобильные операционные системы. Они сделаны как на так называемом обрезанном Android, так и на базе суверенной «Авроры». Более безболезненный переход для людей с точки зрения интерфейсных приложений, это, конечно, переход на российские клоны вот этого Android. У этих решений из реестра РФ сервисы Google отключены. Поэтому вероятность того, что Google удаленно сможет что-то сделать с этими системами, есть, но намного ниже, чем у обычного Samsung или какого-нибудь Xiaomi. Там специально обрезаны эти сервисы удаленного управления. Переход на «Аврору» – это уход от Google совсем. Другое дело, что у тебя мало приложений. Поэтому на «Аврору» обычно переходят корпоративные заказчики. Так что пугать совсем людей не надо, но переход на отечественное ПО как раз решает и предотвращает такие удаленные деструктивные воздействия со стороны вендоров», - рассказал он.
Приложение Rutube пропало из Google Play

Массух отметил, что установить такой «обрезанный Android» на новый купленный смартфон будет нельзя, поэтому надо покупать устройство уже на готовой операционной системе.

«Дело в том, что эта ОС очень сильно интегрирована с "железом". Это не как Windows на компьютере. Там нет унификации такой. Поэтому делается мобильный программно-аппаратный комплекс. В данном случае надо покупать сразу комплект. Российские производители появились, и они не ломят цену. Уже несколько производителей объявили о наличии таких моделей», - пояснил он.

Он также рассказал, что риск отключения сервисов Google есть не только от самой корпорации, но и от производителей смартфонов.

СМИ: Компания Google запретила регистрировать аккаунты с российскими номерами
«Отключить эти сервисы может Google как производитель Android. Samsung тоже производит формально свою «железку» и на нее ставит свою «операционку» под названием Android имени Samsung. Поэтому, наверное, еще Samsung может отключить. Поэтому основная задача, как бы она ни казалась трудно осуществимой, - переход на российские софты. Тогда у нас не будет этих сюрпризов», - подытожил он.

Ранее в Google заявили о намерении сохранить бесплатные сервисы в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
ТЕГИ:GoogleСмартфоны

Горячие новости

Все новости

партнеры