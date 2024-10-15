«Обрезанный Android» и «Аврора»: Россиянам рассказали, как избежать блокировки сервисов Google

Чтобы обезопасить себя от отключения сервисов Google и соответственно от выхода из строя полностью операционной системы (ОС) телефона, нужно переходить на смартфоны на отечественной ОС с «обрезанным Android». Об этом НСН заявил президент фонда информационной демократии, бывший замминистра связи РФ Илья Массух.

Все сервисы Google могут быть заблокированы в РФ, — сообщили в Ростелекоме. При желании Google, её сервисы могут быть заблокированы на территории РФ — чтобы убить Android, достаточно заблокировать основные компоненты, отвечающие за множество бытовых вещей. Старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Дарий Халитов уточнил, что речь идет и о Google Drive, и о Gmail как почтовом ящике, и о множестве других сервисов. Массух отметил, что в России сейчас есть решения, которые могут помочь избежать серьезных последствий в случае отключения сервисов Google.