Хуснуллин сообщил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области
Инфраструктура Белгородской области подвергается беспрецедентной атаке, серьезно пострадала энергосистема, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион. По его словам, последние обстрелы затронули около 78 тысяч жителей Белгорода.
Хуснуллин отметил, что власти развернули резервные источники электроснабжения, в ликвидации последствий задействованы свыше 330 аварийных бригад и более 400 единиц спецтехники. Он подчеркнул, что делается все возможное для оперативного восстановления подачи электроэнергии.
На совещании с губернатором Вячеславом Гладковым обсуждались дополнительные меры поддержки региона — как финансовые, так и организационные. Вице-премьер сообщил, что дал поручения оценить ущерб и подготовить предложения по дальнейшему развитию экономики области в сложившихся условиях.
Помимо этого, Хуснуллин осмотрел объекты, поврежденные в результате ракетных ударов. По его словам, намечены планы по устранению последствий разрушений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Hermes рассказал о попытках Эпштейна добиться встречи с ним
- Хуснуллин сообщил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области
- Мелания Трамп заявила о третьем воссоединении детей с семьями
- Суд арестовал экс-главу совета директоров Fesco Северилова
- Путин выбрал разведку после фильма о шпионах
- Гладков: ВСУ оставили без света более 220 тысяч абонентов в Белгородской области
- Панда Катюша останется в России на 15 лет
- Журова назвала странными слова Пихлера о спортсменах из России
- Суд арестовал устроившего стрельбу в техникуме Анапы студента и его соучастника
- Заморозка кадров: Как программистов заменили искусственным интеллектом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru