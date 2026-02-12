Хуснуллин сообщил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области

Инфраструктура Белгородской области подвергается беспрецедентной атаке, серьезно пострадала энергосистема, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион. По его словам, последние обстрелы затронули около 78 тысяч жителей Белгорода.

Хуснуллин отметил, что власти развернули резервные источники электроснабжения, в ликвидации последствий задействованы свыше 330 аварийных бригад и более 400 единиц спецтехники. Он подчеркнул, что делается все возможное для оперативного восстановления подачи электроэнергии.

При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек

На совещании с губернатором Вячеславом Гладковым обсуждались дополнительные меры поддержки региона — как финансовые, так и организационные. Вице-премьер сообщил, что дал поручения оценить ущерб и подготовить предложения по дальнейшему развитию экономики области в сложившихся условиях.

Помимо этого, Хуснуллин осмотрел объекты, поврежденные в результате ракетных ударов. По его словам, намечены планы по устранению последствий разрушений, передает «Радиоточка НСН».

