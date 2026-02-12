Гладков: ВСУ оставили без света более 220 тысяч абонентов в Белгородской области

Более чем 220 тысяч абонентов остались без электричества в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Атака ВСУ оставила без света 28 тысяч жителей Курской области

По его словам, причиной веерных отключений электроэнергии является атака ВСУ. На одной из подстанций произошла авария.

«Отключение электроэнергии произошло... в трёх муниципалитетах: Белгород, Белгородский и Шебекинский округа», - написал он.

Губернатор добавил, что на восстановление подачи электричества потребуется не менее четырёх часов.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что более 205 тысяч жителей региона остались без электроснабжения в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

