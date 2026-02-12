Гладков: ВСУ оставили без света более 220 тысяч абонентов в Белгородской области
Более чем 220 тысяч абонентов остались без электричества в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, причиной веерных отключений электроэнергии является атака ВСУ. На одной из подстанций произошла авария.
«Отключение электроэнергии произошло... в трёх муниципалитетах: Белгород, Белгородский и Шебекинский округа», - написал он.
Губернатор добавил, что на восстановление подачи электричества потребуется не менее четырёх часов.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что более 205 тысяч жителей региона остались без электроснабжения в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
