Гладков: ВСУ оставили без света более 220 тысяч абонентов в Белгородской области

По его словам, причиной веерных отключений электроэнергии является атака ВСУ. На одной из подстанций произошла авария.

«Отключение электроэнергии произошло... в трёх муниципалитетах: Белгород, Белгородский и Шебекинский округа», - написал он.

Губернатор добавил, что на восстановление подачи электричества потребуется не менее четырёх часов.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что более 205 тысяч жителей региона остались без электроснабжения в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».