Роскомнадзор при устранении нарушений может разблокировать ресурс буквально на следующий день, в случае с Roblox все зависит от позиции компании, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Руководство платформы Roblox выразило готовность к сотрудничеству с российскими властями. Об этом говорится в официальном обращении, направленном в Роскомнадзор. В частности, сервис заявил о готовности принять меры, направленные на удаление опасной и деструктивной информации, а также пресечение противоправных действий и коммуникаций пользователей. В Роскомнадзоре положительно оценили готовность Roblox соблюдать законодательство.

Клименко отметил, что в данном случае все не так просто.

«У нас есть пример Steam, это сервис для игр и их продвижения. Когда Роскомнадзор блокирует какой-то контент, они спокойно прекращают его трансляцию на Россию. Если нас не устраивает какая-то игра, они просто «убирают» ее из России. В данном случае более размытое обвинение. Пока не очень понятно, что Roblox должен сделать. Одно дело – это просто заблокировать какую-то одну игру, а другое – глобально изменить систему модерации. Но Roblox легко может выполнять требования Роскомнадзора. Все зависит от позиции компании и ее юристов. Я думаю, что для них нет ничего сложного, это не такая большая компания, как тот же Google. Мы здесь больше упираемся в эмоциональные трактовки. Компании просто привыкли не согласовывать ничего с государством. Юристы могут придумать риски вторичных санкций и так далее. Практика показывает, что Роскомнадзор при устранении нарушений может разблокировать ресурс буквально на следующий день», - рассказал он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с НСН успокоил всех неравнодушных, отметив, что платформу с легкостью могут разблокировать.

Блокировка игровой платформы Roblox на территории России привела к катастрофическому падению активности в её самых популярных режимах, отмечал Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным пользователей, анализирующих статистику, некоторые проекты потеряли до трех четвертей своей аудитории всего за несколько дней. Согласно отчетам, из игры одномоментно исчезло около 1,5 миллиона активных пользователей, подавляющее большинство из которых составляли российские школьники.

